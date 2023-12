Cornejo ordenó reformar la economía de la OSEP para evitar un desfinanciamiento inmediato

Esa medida que en aquel momento fue muy resistida por los empleados públicos, hoy podría ser un caldo de cultivo para un reclamo social de esos estatales que ven cómo el salario se les licúa y ya tienen la advertencia del ministro de Hacienda, Víctor Fayad, que reconoció que los aumentos venideros podrían estar por debajo de la inflación prevista para el 2024.

foto4-2-700x525 (1).jpg En el 2020, el año de la pandemia, la OSEP llegó a tener un déficit del 30%, según datos que difundió el Gobierno cuando decidió darle un salvataje económico.

Con todos esos condimentos la ecuación de los ingresos versus los gastos de la OSEP vuelve a tambalear. Hoy se solventa con del aporte del 7% de los salarios brutos de sus afiliados, que en la actualidad son 386.642, de los cuales sólo 183.000 son activos, es decir que son empleados que aportan de sus sueldos. El resto son familiares a cargo por lo que el aporte es mínimo.

Pero esa cifra fija, de sueldos que en su mayoría son bajos, parece insulsa si se suma que según aseguran en el Gobierno el 90% de los ingresos de la obra social se destina a costear coberturas de enfermedades de alta complejidad y prestaciones que no paran de subir en sus costos. De hecho tiene que pagar insumos y medicamentos que suben al ritmo de la inflación, o que incluso tienen precios dolarizados porque muchos de ellos se importan.

alfredo cornejo rodolfo montero salud 1.jpg El ministro de Salud, Rodolfo Montero, confirmó que pretende abaratar costos y generar ahorros en los gastos de la OSEP.

"Lo que nos pidió el gobernador es hacer eficientes los gastos y para eso vamos a empezar con hacer compras junto con el Ministerio de Salud para abaratar costos porque tendremos otro poder de negociación. De hecho tuvimos una reunión para poder hacer importaciones de insumos en conjunto también. Además se puede ahorrar en campañas y promociones que hasta ahora se hacían por separado y no estamos para duplicar gastos", amplió el ministro Montero delineando algunos de los aspectos en los que tiene previsto ajustar los gastos de la obra social.

Si bien la OSEP es un ente autárquico, que por ende tiene su propia caja, nada en su carta orgánica le impide a la obra social que comanda el médico Carlos Funes avanzar en estas compras en conjunto que ordenó Cornejo.

Es más, ese tipo de compras se hicieron junto con el Estado hasta el 2009 cuando el ex titular de la OSEP, Marcelo Costa decidió desacoplarlas cuando detectó que unos insumos no le llegaban porque el Gobierno, en aquel momento en manos de Celso Jaque, no había pagado su parte de la factura.

Un presupuesto que cruje

Según los números con los que se encontró Rodolfo Montero al asumir el Ministerio de Salud, a diciembre del 2023 la OSEP no tiene déficit y no está atrasada con el pago a proveedores.

Pese al pedido de Diario UNO los números oficiales de los ingresos y gastos no se difundieron, con el argumento de que a fin de año siempre queda una deuda flotante de prestaciones que se hicieron entre noviembre y diciembre que deben auditarse y que se pagarían en enero del 2024.

Sin poder probarlo del todo, en el Ministerio de Salud, juran y perjuran que terminarán el año sin deudas preocupantes.

Siempre siguiendo las afirmaciones del Gobierno, la suba de aportes, tanto de los afiliados como de la patronal, habría hecho que a la obra social le ingresaran unos $6.000 millones más. Eso, más el salvataje que le dio el Gobierno de $2.500 millones para que pudiera cubrir los medicamentos oncológicos y los que demandaban las llamadas enfermedades raras, alcanzaron para poder sanear el rojo que venía arrastrando en sus cuentas.

Rodolfo Suarez y Carlos Funes.jpg El ex gobernador Rodolfo Suarez, aquí con Carlos Funes, le otorgó a la OSEP un salvataje económico de $2.500 millones y también reformó por ley el aumento de aportes de los afiliados y la patronal.

Hay que recordar que hasta principios de año la situación financiera de la OSEP crujía. A la hora de argumentar por qué ese salvataje estatal era urgente, desde el Gobierno mostraron las rendiciones que se habían hecho en el Tribunal de Cuentas. Allí se veía que en el año 2016 esa obra social tenía un déficit del 1% pero que en el 2020 había crecido al 30%.

En aquel momento no lo admitieron, pero en ese rojo no sólo influyeron los altos gastos de la pandemia, también tuvo algo de responsabilidad la gestión política. Hay que recordar que en el pandémico 2020, los empleados estatales mendocinos no tuvieron aumentos y al año siguiente recibieron algunos incrementos que no fueron todos en blanco, con lo que el aporte a la obra social se congeló, mientras que la inflación no paró de subir.

Un escenario similar podría volver a darse en el 2024. El ministro de Hacienda Víctor Fayad, que tendrá a su cargo las paritarias estatales ya adelantó que es probable que los futuros aumentos no alcancen a la inflación. El Gobierno estará obligado a reabrir esas paritarias en enero ya que firmó una cláusula de que lo haría si la inflación superaba el 12%, y la medición de noviembre ya lo superó y se prevé que la de diciembre podría llegar al 30%.

Por eso ante esa posible foto, Cornejo decidió adelantar estrategias de ahorro para no tener luego que salir a salvar económicamente a la OSEP.

Carlos Funes seguirá al mando algunos meses más

El pasado miércoles 13 de diciembre, Cornejo y su vice, Hebe Casado, presentaron el equipo de subsecretarios y funcionarios que acompañarán a Rodolfo Montero en el Ministerio de Salud. Sin embargo, en la foto faltó el titular de la OSEP, Carlos Funes.

Ese faltazo disparó especulaciones. ¿Seguirá Funes al frente de la obra social en la gestión de Montero? o ¿Cornejo ya tiene a su reemplazante y se tomará otros tiempos para nombrarlo/a?

Al parecer la postura del jefe del Ejecutivo será no hacer cambios drásticos en la estructura de mando hasta tanto no avanzar con las reformas que tiene en mente.

carlos funes OSEP.jpg El titular de la OSEP, Carlos Funes, seguiría al mando de la obra social algunos meses más.

Por tanto, todo indica que el médico Carlos Funes, que llegó al cargo de la mano de Rodolfo Suarez y reemplazó a Sergio Vergara, seguirá al mando de la obra social algunos meses más. Hay quienes se atrevieron a marcar el mes de abril, como el momento en que podrían darse algunos nombramientos.

Para hacerlo, el gobernador deberá mandar al Senado el pliego con el nombre de quien decidió que dirija la obra social y ese postulante deberá imponerse en los votos de la Cámara Alta, lo que no aparece con inconvenientes para el oficialismo porque tendría los números para conseguirlo.

Entre tanto, en los pasillos de la obra social ya corren rumores de que podría reemplazarlo una mujer, pero hasta ahora nadie se atreve a dar nombres, posiblemente para no licuarle el poder que hasta hora Funes tiene en sus manos.

No alcanza con unificar compras, también buscan influir en la inversión privada

"Queremos coordinar desde las compras y las prestaciones y ésa será nuestra principal política: intervenir en el sector privado a partir de esa armonía", adelantó esta semana Alfredo Cornejo cuando se refirió a los cambios que ordenó hacer en la OSEP.

Lo que decía entre líneas el gobernador era que además de hacer esas comprasjunto con el Ministerio de Salud para tener un mayor poder de negociación de precios, también tienen claro que esa obra social por el enorme caudal de afiliados obligatorios que tiene puede influir en las inversiones del sector privado y está decidido a usar esa carta.

"La salud pública, independientemente de quien la gestione, tiene que articular con el sector privado, no sólo para trabajar en conjunto, sino también para influir desde la necesidad del sistema. Es decir si un privado pretende construir una maternidad al lado del Lagomaggiore, en donde nosotros tenemos una maternidad de última generación, tenemos que estar ahí para marcarle que la necesidad del sistema de salud es otra", ejemplificó el ministro Montero.

Desde ese lugar de poder que les da comandar la obra social más grande de la provincia, en el Gobierno pretenden influir tanto en las compras como en las prestaciones que necesitará asegurarse en el complejo 2024.