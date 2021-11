Cornejo: El peronismo mendocino trabaja para Cristina y no para Mendoza

Alfredo Cornejo desestimó la acusación de Adolfo Bermejo, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, quien lo tildó de "faltador en el Congreso" y afirmó que "solo falté una vez y las otras dos se decidió, como Juntos por el Cambio, no dar quórum".

"No sé por qué dicen eso, no es cierto", señaló Cornejo y disparó: "Los candidatos del Frente de Todos dicen cualquier cosa que no está verificada. Hay un desprecio por el ciudadano común y su información. Es aberrante".

Según dijo el diputado, el registro público de sesiones señala que "han habido 35 sesiones y, menos en una, estuve en todo el resto". Mientras que respecto de las otras dos en las que no brindó quórum, explicó: "En el régimen especial previsional y en el tratamiento de un paquete de leyes que no se consensuó y se hizo igual la sesión".

alfredo cornejo.jpg

"No sé de dónde sacan que soy faltador. Pero claro, menosprecian la opinión ciudadana y dicen 'tiremos cualquier cosa, total nadie lo verifica'. Si uno entra a la página puede verlo. En Diputados hay registro", aclaró el legislador y candidato de Cambia Mendoza sobre una de las estrategias de campaña del Frente de Todos provincial.

Respecto de un posible resultado adverso para el Gobierno nacional en estas elecciones de medio término, como se dio en las PASO, y la función de la oposición, Alfredo Cornejo indicó que "no hay una oposición que quiera voltear al Gobierno, quiere ser alternancia pero no gobernar antes de tiempo", comparando la situación actual con la que se dio en 2001, durante el Gobierno de Fernando De la Rúa. "Mi generación recuerda el 2001. El peronismo pidió la renuncia de De la Rúa cuando el oficialismo perdió las elecciones de medio término. Juntos por el Cambio no pidió la renuncia de Alberto Fernández el 12 de septiembre. La oposición no es un bloqueo sino un equilibrio", expresó al respecto.

Sobre los próximos dos años de Gobierno de Alberto Fernández, el diputado y presidente de la UCR advirtió que, para él, "si sale derrotado el Gobierno - en estas Elecciones 2021- va a tener dos opciones: escuchar el mandato popular o no escucharlo".

"Alberto tendrá que dejar la sarasa y que le importe tres cominos lo que piensa Cristina", expresó con firmeza. Y le dio más "consejos" al presidente: "Tendrá que decir que vamos a tener un acuerdo con el Fondo, un plan económico, y brindar certidumbre sin importar lo que piense Cristina"; pero se preguntó: "¿Tiene madera para hacer eso? Bueno, yo no lo he visto en estos dos años. El Alberto Fernández que yo conocí es irreconocible respecto de éste. Pero si sí la tiene, no serán dos años perdidos".

Lo que la oposición pretende en los próximos dos años es que del Congreso salgan "reformas laborales, reformas impositivas, pro producción, cultura del trabajo e inversiones". Si Alberto Fernández va por ese camino, "por qué no apoyarlo si necesitamos que esas reformas arranquen cuanto antes", dice Cornejo.