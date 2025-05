Cornejo en el dilema de acordar con Milei y que le crezca un Adorni mendocino o jugársela solo

Petri Adorni Luis Caputo Sturzenegger.jpg Luis Petri en el festejo del triunfo de La Libertad Avanza en CABA. Se lo vio exultante celebrando con el presidente Javier Milei.

Luis Petri y su proyección para el 2027

Es que al parecer Petri tendría casi asegurada la cabeza de la lista, ya sea en un contexto de acuerdo de La Libertad Avanza con los radicales o en un escenario de elecciones desdobladas, en las que el partido de los hermanos Milei juegue solo, como lo hizo en CABA.

"El Luis no quiere ser candidato ni volver al Congreso"; "Al Luis le sirve más ser ministro que diputado nacional para construir su base de campaña para el 2027", repiten casi a coro varios de los radicales mendocinos consultados. Es claro que al cornejismo no le simpatiza la idea de que el sanmartiniano decida jugar en esta elección legislativa, y mucho menos que gane más protagonismo político.

No les cayó nada bien una reciente encuesta de DC Consultora, de Anibal Urios, que salió a sondear a los mendocinos acerca de quién debería continuar el liderazgo de Cornejo y la respuesta fue que el 64% lo eligió a Luis Petri.

En el entorno de Petri prefieren el silencio. Diario UNO intentó dialogar con varios dirigentes del petrismo y todos esquivaron las consultas. Al parecer sienten que no es momento de hablar, y que así -manteniendo el silencio- no entran en conflicto ni con los libertarios ni con los radicales mendocinos. No hay que olvidar que Griselda Petri, hermana del ministro y su mano derecha en estas tierras, es la vicepresidenta de la UCR provincial.

El congreso de la UCR será clave para delinear la jugada de Cornejo

El próximo sábado 31 los radicales harán su congreso partidario para definir, como lo exigió la Junta Electoral, el mecanismo con el cual elegirán a sus candidatos a diputados nacionales, ya que para estas elecciones están suspendidas las PASO.

Las opciones son unas internas cerradas sólo para los afiliados, para lo cual vienen diciendo que no hay tiempo en el apretado calendario electoral, o que sea el mismo congreso partidario, a través de sus 262 congresistas, quien elija a esos candidatos.

Si bien quedan escasos días para ese cónclave, ya sobrevuela la idea de que la mayoría de los congresales se inclinaría por desistir de una interna y avalaría que fuese el congreso quien defina los nombres de la lista radical.

Asamblea Legislativa Alfredo Cornejo, Andrés Peti Lombardi y militancia.jpg Alfredo Cornejo y el presidente de la UCR provincia, Andrés Peti Lombardi, junto al congreso partidario deberán debatir cómo elegirán a los candidatos a diputados nacionales, ya que están suspendidas las PASO. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

De ser así, entrará a tallar qué sector tiene la mayor cantidad de congresales y allí sí tiene las de ganar el cornejismo, que se impone cómodamente a los congresales que le responden al ministro Luis Petri.

Por dar un ejemplo: de los 15 congresales de Ciudad, 11 le responden políticamente al intendente Ulpiano Suarez -quien en esta contienda está más alineado que nunca con Alfredo Cornejo- y sólo cuatro son de Petri.

Esa escasa proporcionalidad vendría a complicarle al ministro de Defensa la chance de imponerse en una negociación con sus correligionarios, aunque está claro que él tiene en la manga otra poderosa carta: la predilección que tanto Javier Milei como su hermana y jefa de los libertarios, Karina Milei, han demostrado por el mendocino. "Si ustedes no me respaldan, puedo jugar con los libertarios", podría espetar Petri y no estaría exagerando.

Cambia Mendoza, ¿se pinta o no se pinta de violeta?

Todavía enfervorizado, excitado con el triunfo en CABA, el presidente Javier Milei les gritó a todos en el búnker libertario que habían pintado de violeta "el bastión amarillo" y les encomendó: "Ahora a pintar de violeta todo el país".

Javier Milei.jpg Javier Milei tras el triunfo en CABA arengó a la militancia y sus dirigentes a "pintar de violeta todo el país", algo que incluye a Mendoza.

La jugada les salió tan bien que ya nada parece asustarlos, ni frenarlos.

Si bien la relación de los libertarios con Cornejo goza de buena salud, y no es de enfrentamiento como el que tuvieron con el PRO de los Macri, es tal la exaltación que manejan que nadie se atrevería a asegurar que fuesen contemplativos con los planteos del gobernador a la hora de negociar una alianza electoral.

Por otro lado, de movida esa sola idea de pintar de violeta una posible boleta electoral ya generó reparos hacia adentro del radicalismo. El intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, marcó la cancha este viernes y fijó postura: "A mí no me van a pintar de violeta".

Es que el dilema que está en la mesa no es sólo el color de una posible boleta de alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, sino lo que ese símbolo conlleva. Para muchos ceder en eso es entregar todo lo que pudo construir ese frente en los últimos 10 años en Mendoza, y para otros -más fatalistas- sería como firmar un acta de defunción para esa alianza oficialista.

Cambia Mendoza-Elecciones 2023.jpg Cambia Mendoza, que lidera fundamentalmente el radicalismo, ahora debe decidir si se alía con La Libertad Avanza o si juega sola las próximas elecciones y enfrenta a los libertarios. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Los que defienden la autonomía de la alianza mendocina sacan a relucir algunas mediciones locales que muestran que los provincianos que la prefieren marcan que de la oferta electoral es lo que más confianza les genera.

"Si avanzamos en un acuerdo electoral, se les puede ceder lugares en la lista de diputados nacionales, pero a cambio conservar la potestad de definir las listas de legisladores provinciales. No podemos darnos el lujo de perder las bancas que tenemos en la Legislatura, porque nos quedan dos años de gestión y si ellos crecen acá nada nos garantiza que respeten los acuerdos electorales", se sinceró un radical que tiene una extensa experiencia en gestión.

En la vereda de enfrente, los libertarios tienen claro que esta Cambia Mendoza no es la del 2015, que albergó al PRO, la Coalición Cívica, el PD, el Partido Socialista y Libres del Sur. De todos ellos ahora sólo conserva a estos últimos como aliados y algunos rezagos del resto de los partidos.

Por si esto fuera poco, también saben que en estas tierras el PJ no tracciona ni tiene una figura convocante como pudo ser Leandro Santoro en CABA. Acá cruje por unificarse y el presidente del partido, Emir Félix, se esfuerza por mantener a todas las líneas internas dentro del mismo espacio y bajo el mismo sello. Tanto es así que el kirchnerismo ya amenazó con jugar por fuera con el sello de Unidad Popular y llevar a Anabel Fernández Sagasti como candidata a diputada nacional.

Ese escenario les da una ventaja más. Porque de no llegar a un acuerdo conveniente con Alfredo Cornejo también tienen margen para decidir jugar solos y apostar a la atomización de la oferta electoral que tanto les rindió en CABA, en donde ganaron con el 30% de los votos.