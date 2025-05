Los nombres de Petri para la Legislatura, se prepara Daniel Orozco y el PJ ya diseñó su boleta

La nómina es más amplia y hay para los cuatro distritos electorales: Fabián Ferro y Pablo Cairo en el Este (los dos de San Martín; Ferro fue el candidato); Leonardo Salvini en Godoy Cruz; Federico Simón en Tunuyán y la médica malargüina Carina Brandauer en el Sur. Ahí puede haber una disputa de lugares con Nicolás Zapata, el sanrafaelino que ahora le responde a Hebe Casado. Hasta Patricia Giménez puede jugar en Luján si fuera necesario, dicen entre dientes.

El sanmartiniano subraya la autonomía: fotos con Esteban Allasino y con la diputada Mercedes Llano, que no modera sus críticas a Cornejo ni un grado, a pesar de que podrían ser socios políticos. En realidad, su pataleo para no cerrar con Cambia Mendoza sigue y hasta se lo acercó a Lule Menem en un encuentro por estos días. “Consolidar el espacio liberal, no abrirlo”, pide su círculo.

Petri Adorni Luis Caputo Sturzenegger.jpg Luis Petri, con los ministros y Manuel Adorni en el festejo. Volvió a cosechar fuertes elogios de Milei.

Orozco se prepara

Daniel Orozco está por dar novedades. Nunca escondió su anhelo electoral y asoma un acto lanzamiento que lo va a empujar a la mesa de posibles candidatos. Por debajo del radar, la información que circula es que no se va a lanzar como concejal en Las Heras, que era lo esperado, sino que busca ser diputado nacional por Mendoza.

“Es con vos”, es el slogan/premisa/nombre que están puliendo. Colores: azul y rojo. Fondo azul eléctrico contra el que se recorta un estetoscopio colorado, en el flyer. La coalición todavía la están armando, dicen, pero circula como uno de los partidos miembro la Ucedé. Tiene sentido: es el sello con el que va a debutar en política Fernando Burlando, quien llegó a Mendoza justamente como abogado de Orozco y Janina Ortiz y ahora le apunta al Congreso. Será candidato por Provincia de Buenos Aires.

Puede que también haya otro sello ahí: Ciudades en Acción. Un espacio que en 2023 bancó a Rodríguez Larreta y tiene personería en Mendoza. Con el que no han cerrado es con el Partido Federal, con el que supo haber buenas migas. El lugar de lanzamiento que se planea es el salón Mi Jardín de Las Heras, a dos cuadras de la municipalidad. Todo para fin de mes o principios de junio.

En La Unión Mendocina no se bajan de una alianza con Cornejo

El límite es Cornejo, dicen hombres fuertes de LAUM. Pero hay que interpretar: es probable que con que Cornejo no vaya en la boleta, ya alcanza. Hoy tiene mucha fuerza que nombres cercanos a De Marchi entren en la alianza de oficialismos. Buscan mantener un diputado nacional (hoy Álvaro Martínez, y es quien asoma para revalidar) y, sobre todo, cubrir las cuatro bancas que arriesgan en la Legislatura.

Una parte de LAUM peleará por esos cinco puestos antes del cierre de listas. Los otros ya lo saben. El del Congreso es complicado, pero piden sólo uno y encima en tercer término. Para el segundo espacio –casi seguro una mujer- creen que habrá nombre de consenso: una radical-violeta. Pamela Verasay correría con ventaja.

Conferencia noviembre Daniel Orozco- Las Heras (3).jpeg Daniel Orozco vuelve a la escena política. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

En otra parte del PRO demarchista hay enojo por la indefinición. No sólo no les dicen a sus votantes qué harán (casi ningún partido lo hace, en verdad), sino que puede que se unan al mismo Gobierno que criticaron en estos dos años.

“Debimos haber movido fichas hace rato”, mascullan. Lo que sí, saben que si ellos, el PRO demarchista, se quedan afuera del menjunje, entonces les conviene que haya fusión Cambia Mendoza–LLA. De lo contrario, con todos atomizados, coquetearían firmemente con el cuarto puesto, entienden.

El PJ ya diseñó su boleta y es un golpe en seco

El fin de las PASO nacionales y la indefinición sobre la fecha electoral traen problemas para acordar listas y alianzas. Se sumó, encima, la acordada de la Cámara Nacional Electoral, que puso presión a los partidos para nombrar candidatos. Esta semana se definió uno, el único que hizo los deberes: el Partido Socialista.

Los ex socios de Cambia Mendoza llamarán a elecciones internas con voto secreto para todos sus afiliados. No tienen fecha todavía, pero no puede pasar de los próximos 45 días. Para "envidia" de los peronistas, que tienen una reunión tras otra, pero no se ponen de acuerdo. Lo que sí, los justicialistas ahora positivamente saben que no habrá PASO locales. Debieron llamarlas antes del 10 de mayo y no se hizo.

En limpio, significa que, si se unifican los comicios con los nacionales, Mendoza vota el 26 de octubre y antes de eso no habrá absolutamente nada. Podía haber internas mendocinas y ahora se esfumaron.

Son tiempos de especulación. Esta semana se habló de una lista de unidad con Emir Félix arriba y Anabel segunda. Algo que no pasará por varios motivos: fundamente, a Sagasti no le interesa ese puesto porque hoy no es entrable. Segundo, porque los intendentes no están dispuestos a ofrecérselo tampoco. La boleta ya la tienen diseñada: es Emir Félix, Flor Destéfanis y Matías Stevanato. Fuerte y simple. Sin vueltas.

Emir Félix y Matías Stevanato se reunieron en Maipú.jpg Emir Félix y Matías Stevanato. Los dos nombres que impulsa el sector de los intendentes. Hoy, compartirían boleta.

También pueden aflojar; es un operativo desgaste entre los dos espacios. La Cámpora igual quiere Legislatura. Si hay unidad, probablemente haya más pelea por eso que por los escaños nacionales.

PJ: a la Justicia contra los tiempos de Cornejo y desdoble en las comunas

Dos o tres hitos tuvo la semana peronista. Uno fue que Kicillof celebrara que Buenos Aires se hará cargo de rutas nacionales que le concede el gobierno de Milei. Es decir: el gobernador peronista hizo justamente lo que Sagasti y parte de los intendentes había criticado a Cornejo en Mendoza. El Ejecutivo se los enrostró y, en off, parte del Justicialismo ensayó una respuesta extraña:

“No es lo mismo porque en Buenos Aires son rutas que hay que hacer urgente. Las nuestras podían esperar”. Es llamativo, porque en estas rutas ha muerto gente y es muy probable que algún accidente haya sido por el estado de la calzada. Eso, además de ser el segundo corredor productivo del continente.

El martes 27 habrá una audiencia importante en la Justicia Electoral. Se verán los avales de Unidad Popular, el partido de Amstutz en que se amparará La Cámpora. Ya tienen los 4.000 afiliados que necesitaban; aunque, a decir verdad, ya había 3.600 antes de todo este movimiento. Descartaron “levantar” otros como Kolina (el que era de Alicia Kirchner): “Ese sello estaba muy muerto”.

La audiencia es importante para el futuro: es la vía por la que el sector K puede (o amenaza con) jugar solo. En realidad prefieren ir juntos, pero hay conflictos que parecen insalvables: no quieren que los intendentes desdoblen y al menos la mitad de ellos busca eso. Fue uno de los puntos en la cumbre del jueves.

Anabel Fernandez Sagasti, kirchnerismo en Mendoza.jpg Anabel, en movimiento. Este sábado lideró un encuentro con 120 personas.

Esta semana habrá otra cumbre. Será de sólo seis o siete representantes, de vuelta con todos los sectores. Las definiciones, igual, siguen dependiendo de los tiempos que maneje Cornejo: hasta que él no defina, los peronistas no moverán una pieza.

En parte es por eso que los intendentes ya están pensando en acudir a la Justicia con un pedido especial que obligue al gobernador a no deshojar más la margarita.

De esa iniciativa también se hablará en la reunión de esta semana.