El presidente de La Libertad Avanza en Mendoza advirtió: "Buscamos tener nuestros propios candidatos"

"Hoy no hay acuerdo político, lo que hay es una elección en octubre de este año, una elección de diputados nacionales y estamos trabajando para tener nuestros diputados nacionales del partido de la Libertad de Avanza para poder reforzar la presencia que tenemos en la Cámara de Diputados", asumió Correa Llano en diálogo con No tenés cara de radio Nihuil.

Si bien no cerró las puertas a esa alianza electoral, se encargó de dejar en claro que él es quien construye la representación partidaria en toda la provincia y desde ese rol también le marcó la cancha a la vicegobernadora Hebe Casado: "No está afiliada a La Libertad de Avanza, no forma parte de La Libertad Avanza", disparó.