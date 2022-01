Cornejo culpó al kirchnerismo y a La Cámpora de un eventual fracaso del acuerdo con el FMI

Puso como ejemplo que "en el Frente de Todos hay gente que cree en el derecho a la propiedad privada como Martín Guzmán y Matías Kulfas (ministros de Economía y de Producción) pero hay gente que no cree en ese derecho esencial y esa gente es la del kirchnerismo y la de La Cámpora. Esas diferencias tan sustanciales no se dan en Juntos por el Cambio. Puede haber distintas miradas sobre economía pero no tan acentuadas como las del oficialismo".

La influencia de Cristina

El legislador volvió sobre una tema que es casi recurrente en las notas con la prensa y señaló que "puede ser que Cristina no sea quien tome las decisiones y que el que lo haga sea Alberto, pero no se puede negar la influencia intelectual e ideológica que ella ejerce".

Para Cornejo es esencial que se llegue a un acuerdo con el FMI pero se mostró pesimista, y reiteró: "Ellos insisten en negar esa palabra maldita que es ajuste. Pero resulta que ajustan por el lado de los sueldos de los jubilados y el aumento de los impuestos. Y eso no lo pueden ocultar".

Además, en su cuenta de Twitter Cornejo publicó: "Tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner son los únicos responsables de entablar relaciones serias con los organismos internacionales. De no alcanzar un acuerdo con el FMI perjudicarán a los sectores más vulnerables y, otra vez a la clase media de nuestro país".

Candidaturas, por ahora no

Respecto de los posibles candidatos de Juntos por el Cambio para las presidenciales de 2023, Alfredo Cornejo dijo que "primero hay que pasar 2022, un año de mucha zozobra. Hay gente que está pesando en irse del país, otra que está cerrando sus negocios y están los que no llegan a fin de mes. Por eso no está bueno en este momento hablar de candidaturas".

Sí dijo el senador que JxC está preparado para gobernar y que el próximo presidente puede llegar a ser de la Unión Cívica Radical aunque advirtió: "La UCR está preparada pero no sola, sino dentro de Juntos por el Cambio.