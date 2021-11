Cornejo comparó el cepo a los viajes al exterior con medidas tomadas en dictadura

https://twitter.com/alfredocornejo/status/1464028955619512322 Nos encerraron a lo loco y a lo malo con la excusa de la pandemia. Ahora prohíben pagar en cuotas los viajes al exterior, otra manera de encerrarnos y liquidar la economía. ¿No era mejor implementar una economía más sensata dejando la ideología de lado? — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) November 26, 2021

Cornejo criticó las "fórmulas autoritarias del kirchnerismo" y comparó la medida anunciada por el Banco Central con la decisión que tomó Reynaldo Bignone, cuando hacia fines de la Dictadura determinó la suspensión de la venta de dólares para viajes.

Las fórmulas autoritarias del kirchnerismo no son ni siquiera originales. A Bignone ya se le había ocurrido. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) November 26, 2021

En igual sentido se pronunció la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien fue más irónica a la hora de referirse a la normativa. "Presidente: tengo que ir a hacer compras, ¿me da permiso? Porque en la Argentina usted decide desde el precio de la carne los fines de semana hasta las cuotas de los pasajes. A ver: ¡gobierne! La Argentina tiene 45 millones de seres libres, ¡no esclavos de sus estúpidas decisiones!"

El cepo a los viajes al exterior

La Comunicación A 7407 que entró en vigencia este viernes limita el financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes y servicios de turismo al exterior como alojamientos, excursiones y alquiler de transporte, entre otras, tanto en forma directa o abonadas a través de agencias de viajes, plataformas web u otros intermediarios.

La medida reza textualmente: "Las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas, en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios".

Lo que podrán hacer los bancos o emisores de tarjetas de crédito es financiar en cuotas ese tipo de compras pero con una tasa mínima del 43% anual, que es la determinada para el pago mínimo de la tarjeta: "Las ventas de pasajes al exterior que se compren con tarjetas de crédito deberán pagarse al contado o, si es con cuotas, con una tasa de interés mínima del 43 por ciento", explicaron desde el BCRA.

La medida habilita además el financiamiento de estas compras a través de créditos bancarios y otras vías.

Las fuentes consultadas por Télam consignaron que "mantener un esquema de pago en cuotas fijas en pesos de bienes que se comercializan en dólares, significaba un subsidio a las personas que viajan al exterior. Las personas que en este contexto internacional de pandemia viajan por turismo se asume que tienen una capacidad de ahorro o de acceder a líneas de financiamiento".

Al mismo tiempo, enfatizó que "los pasajes con destino al interior del país, así como los paquetes turísticos, mantienen el beneficio de pagarse en cuotas, incluso dentro de programas como el Ahora 12 o el PreViaje que permite recuperar hasta 50% del valor. La política es impulsar el turismo interno para reactivar una industria que sufrió la consecuencias de la caída de actividad por la pandemia del Covid 19".