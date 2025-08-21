Contrataciones opacas: el negocio a dedo del simulador que FAdeA y el Ministerio de Defensa no explican

La investigación revela que, si bien la responsabilidad del proyecto recayó sobre la fábrica estatal, la provisión de los componentes principales para el simulador fue subcontratada a la empresa Iron Driver, una firma local cuyo principal negocio se centra en simuladores de ocio y videojuegos.

"La @fuerzaaerea_arg potencia el entrenamiento de sus pilotos con equipamiento moderno y especializado. En la X Brigada Aérea, en Río Gallegos, Santa Cruz, @fadeaoficial instaló el Dispositivo de Entrenamiento de Procedimientos (PTD) para el IA-63 Pampa III, desarrollado íntegramente por ellos. Ahora, nuestros pilotos en formación pueden practicar y perfeccionar, en un entorno seguro y controlado, los procedimientos normales y de emergencia del Pampa. Este avance, junto al simulador que funciona en la IV Brigada Aérea, en El Plumerillo, Mendoza, fortalece la preparación operativa que garantiza la defensa aérea de nuestra Patria", reza el copy de Instagram del Ministerio de Defensa. "La @fuerzaaerea_arg potencia el entrenamiento de sus pilotos con equipamiento moderno y especializado. En la X Brigada Aérea, en Río Gallegos, Santa Cruz, @fadeaoficial instaló el Dispositivo de Entrenamiento de Procedimientos (PTD) para el IA-63 Pampa III, desarrollado íntegramente por ellos. Ahora, nuestros pilotos en formación pueden practicar y perfeccionar, en un entorno seguro y controlado, los procedimientos normales y de emergencia del Pampa. Este avance, junto al simulador que funciona en la IV Brigada Aérea, en El Plumerillo, Mendoza, fortalece la preparación operativa que garantiza la defensa aérea de nuestra Patria", reza el copy de Instagram del Ministerio de Defensa.

Captura Defensa En Instagram, el Ministerio de Defensa anunció el uso de los simuladores como un logro, cuando la tecnología empleada es para gamers.

El engaño en las redes: de "crear de cero" a "ensamblar baratijas"

El aspecto más crítico de esta historia es la flagrante contradicción entre el mensaje oficial y la realidad. FAdeA no fabricó el simulador "de cero", como dan a entender sus comunicaciones públicas. En su lugar, simplemente ensambló componentes de terceros. Este simple hecho ya pondría en duda el alcance de la inversión, pero la gravedad aumenta al considerar la calidad de los productos elegidos.

Stage lll Este simulador para aficionados es el que decidieron adquirir en el Ministerio de Defensa y en FAdeA.

Simulador profesional vs. simulador "gamer”

El núcleo de la controversia reside en la marcada diferencia tecnológica y de calidad entre lo que fue adquirido y lo que se considera un estándar en la industria de la simulación de vuelo militar. El simulador, una herramienta crítica para la formación de pilotos, parece haber sido construido con una tecnología que, si bien es popular entre los aficionados, no cumple con los rigurosos requisitos del entrenamiento profesional.

El análisis de los componentes utilizados revela puntos de quiebre significativos:

Mandos de Vuelo: En lugar de replicar con precisión los controles del avión real, el simulador utiliza un sistema de Logitech X56, un mando de vuelo de plástico de uso comercial. Los simuladores de alto rendimiento de uso militar requieren réplicas exactas en cuanto a materiales (aleaciones de metal), ergonomía, peso y resistencia. La falta de estas características puede generar una transferencia de aprendizaje negativa, donde el piloto aprende hábitos que no se aplican en la cabina real.

Retroalimentación de Fuerza: Los componentes de Iron Driver no ofrecen una tecnología avanzada de retroalimentación de fuerza (Force Feedback), que es crucial para replicar la sensación del aire sobre los controles, la gravedad y la resistencia. Esta tecnología es un pilar fundamental en la formación de un piloto de combate, y su ausencia compromete la calidad del entrenamiento.

Pedales y Visuales: El uso de pedales de uso comercial y un sistema de visualización de tres pantallas fijas es un estándar en los "simuladores de cabina de casa". Un simulador profesional de combate requiere un sistema de proyección de al menos 180° o un domo completo para entrenar la conciencia situacional y las maniobras aéreas, que dependen de la visión periférica.

El costo de la decisión

El análisis de precios de los componentes disponibles en el mercado respalda la hipótesis de que se optó por una solución significativamente más económica.

Opción adquirida (Iron Driver / Logitech): el costo de los componentes supuestamente utilizados es notablemente inferior. El mando de vuelo Logitech X56, los pedales y las pantallas de uso comercial tienen un valor aproximado en el mercado que oscila entre los 500 y 1.000 dólares. Este tipo de hardware se considera una inversión para entusiastas, no para uso militar o profesional.

Opción de mayor calidad que ofrecen empresas competidoras en Argentina: los componentes de un competidor en el segmento de alta gama son de un segmento de precio y calidad superior. Solo una base de palanca de mando de alta gama puede costar más de 600 dólares, y los kits completos pueden superar fácilmente los 1.500 o 2.000 dólares. Si a esto se le suma un chasis de aluminio, un sistema de retroalimentación de fuerza y un software profesional, el costo total del hardware podría ser entre 3 y 5 veces mayor.

Simulador Hay simuladores de alta gama dentro del mercado argentino, que quedaron descartados por el gobierno nacional.

Opacidad en un proceso sin licitación

Quizás el aspecto más preocupante de esta historia es el proceso de selección de Iron Driver.

La investigación no encontró registro de una licitación pública que permitiera a otras empresas, incluyendo aquellas que ofrecen tecnología de grado militar, competir por el contrato. Esto sugiere que el acuerdo se formalizó a través de una contratación directa, un mecanismo que, si bien es legal en ciertas circunstancias, a menudo levanta sospechas sobre la transparencia y el favoritismo.

La ausencia de un proceso de competencia genera un espacio de discrecionalidad que permite a los funcionarios privilegiar a una empresa sobre otra, sin una justificación clara basada en el precio o la calidad.

El riesgo más allá de lo económico

En un proyecto estratégico para la defensa nacional, la elección de una solución de menor calidad, a través de un proceso no transparente y envuelto en una narrativa engañosa, representa un riesgo que va más allá de lo económico. Compromete la preparación de los pilotos, la inversión de fondos públicos y la credibilidad de las instituciones encargadas de velar por la seguridad y la soberanía del país.

Se espera que las autoridades del Ministerio de Defensa y FAdeA brinden una explicación sobre la elección de este proveedor y aclaren si la calidad de los componentes cumple con los requisitos necesarios para la formación de las futuras generaciones de pilotos de la Fuerza Aérea.