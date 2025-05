CONIN admitió la deuda de más de dos meses con sus empleados y aseguró que gestiona una solución

Embed - Paro de CONIN 30 de abril 2025

Autoridades de CONIN consideraron justificada la medida de fuerza

El director ejecutivo del hospital CONIN, Diego Álvarez, explicó la crítica situación que vive la institución pero se esperanzó con encontrar una solución.

En diálogo con Pablo Gerardi, de Radio Nihuil, el directivo dijo que "la medida de fuerza está aboslutamente justificada porque desde hace más de dos meses no podemos pagar salarios más que parcialmente". Ya la semana pasada habían parado los no profesionales y ahora se sumaron los profesionales.

Según Álvarez se llegó a esta situación por "el incremento de los costos, que no podemos trasladar a las donaciones privadas, que es de lo que vive CONIN. El 90% del nuestro presupuesto procede precisamente de esas donaciones".

Paro de CONIN1.jpg Familiares de los niños que son atendidos en el hospital CONIN se sumaron al reclamo de los trabajadores.

También contó el director que "estamos haciendo infinitas gestiones. Respetamos a nuestros empleados, que tienen mucha sapiencia y antigüedad y también respetamos a nuestros profesionales, que son de excelencia. Por eso estamos hoy abocados exclusivamente a conseguir los fondos para solucionar el problema".

"No puedo dar una fecha en el corto plazo y sabemos que la gente tiene un límite al que ya llegó, pero lo vamos a solucionar", agregó.

Son 70 los empleados que CONIN tiene en relación de dependencia y el gasto mensual asciende a entre $80 millones y $90 millones. Para el personal CONIN necesita $57 millones mensuales. El resto se distribuyen en medicamentos, fórmulas de leches especiales para niños desnutridos y alimentos.

El funcionario aclaró que "no le hemos pedido a la Provincia que se haga cargo. Ya nos auxiliaron el año pasado con un subsidio por única vez. Nuestra fundación privada tiene 33 años de historia y se ve afectada por el incremento de los insumos que fue más grande que la inflación y nos provocó desfinanciamiento".

AMPROS le pidió al Gobierno que "salve a CONIN"

“Necesitamos que el Gobierno se involucre”, dijo Claudia Iturbe, secretaria general de AMPROS.

La gremialista señaló que "se planteó la retención de servicios. La comunidad lasherina se ve afectada ya que CONIN tiene un servicio de excelencia; recibe diversos aportes y cuando nos comunicamos con el Ministerio de Hacienda, nos confirmaron que están al día con los aportes".

Pero si a la Provincia realmente le interesa la salud, si considera que este es un factor importante, por qué no se hace presente. Esta irregularidad es cada vez más grande y necesita una solución de raíz. Tenemos profesionales que llevan años trabajando, que tienen un compromiso inmenso con la institución y sería una pérdida tremenda

"Las renuncias de tantos profesionales han ido produciendo mucha carga laboral en pocas personas, la incertidumbre de no saber cuándo y si van a cobrar o no. Necesitamos que el Gobierno se involucre: no al cierre de CONIN”, cerró.