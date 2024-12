Con villarruelistas y una reunión secreta, Mendoza se volvió escenario de la interna libertaria

Es más, antes de aparecerse –menos de 40 minutos- dicen que alguien del PRO local tuvo la deferencia de comunicarse con Marcos Amarilla, titular del PRO formoseño, de donde es el visitante. “Si se juntan con LAUM es porque Javier les suelta la mano”, lanzó el cornejismo, con más ganas de que sea cierto que argumentos para sostenerlo, probablemente.

Mileísmo sin milei

Paoltroni fue hasta mediados de año un miembro fuerte del bloque LLA en Senadores. El 28 de agosto sus propios compañeros pidieron expulsarlo por “diferencias irreconciliables” y a partir de eso se puso a armar una estrategia electoral. En on, dice que Villarruel no tiene nada que ver. En off, muchos marcan que es una de las bases de la vice, que abriga sus propias pretensiones, quizás ahora más apuradas y explícitas porque se aceleró la interna contra Milei.

Francisco Paoltroni Francisco Paoltroni, de aliado a opositor (colaborador) en el Senado.

El formoseño vino a plantar la semilla de lo que arma para el año que viene. Lo trajo Giachino, que después de un fugaz paso por Protectora, ya trabajó con Vamos Mendocinos y en la campaña mileísta del ‘23. La premisa es: “Vamos con Victoria; si es con Milei, mejor”. Lo cual es una manera inmejorable de decir que el apoyo del Presidente es prescindible.

Vale decir que muchos de ellos, aunque quisieran ese apoyo, no lo tendrían. Porque no sólo es un colectivo crítico con el gobierno al que ayudaron a ganar, sino que además es una gran ambulancia de heridos, como suele ocurrir en estos casos: ahí aparece parte del Partido Libertario mendocino –que viene bastante ninguneado y hasta combatido en la Justicia Electoral por sus aliados-: LLA le pelea por los colores y el nombre. Y, más callados, algunos cercanos al PD.

Ahora bien, en términos del Partido Libertario, lo que se vienen son dos cosas. Primero, su elección local: Caviglia está pensando en el armado nacional -quizás ir como vicepresidente- y no quiere reelección. Mencionan al menos dos nombres en ese lugar: Jorge Santilli, parlamentario del Mercosur –que tampoco muestra muchas ganas-, y, más atrás, Juan Ignacio Salem, una figura joven que hace de nexo con Pradines, porque trabaja para el concejal guaymallino Ezequiel “Teddy” Morales, que le responde al senador. De hecho dicen que Pradines, desde la presidencia del PRO, ya habla bastante con gente de otras fuerzas para el año que viene.

Volviendo a los villarruelistas, para el 2025, en Mendoza ya hablan con partidos políticos para tener sellos con los cuales armar un frente. Y hasta da vueltas un prototipo de nombre: “Argentinos para la Victoria”; en un juego de palabras con el nombre de pila de la vice. Aunque con una reminiscencia tan estridente con el espacio que creó Néstor Kirchner en su momento, que hay que ver si los mismos propios lo dejarían pasar. El armado nacional de Paoltroni para las legislativas ya está encaminado: se llamará “La Selección Argentina”.

Salvo que lo impugnen Scaloni o el Chiqui Tapia.

La visita de Valenzuela y jugadas del bullrichismo

Pero no todo es pelea. También hay mileístas en el mileísmo. El miércoles estuvo en Mendoza Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero. Es un nombre emblemático, porque es un miembro del PRO al que muchos ya ven prácticamente abrochado como figura de La Libertad Avanza. Es decir, un eslabón entre las dos fuerzas, en el medio del tácito anuncio de que van a aliarse. Al menos, los que están bajo el ala de Patricia Bullrich.

valenzuela diego 3 de febrero intendente.jpg Además de dirigente político, Diego Valenzuela es escritor y periodista.

De hecho lo trajo un bullrichista: el diputado Guillermo Mosso, a través de una agrupación que se llama Apertura Republicana. Ahí abrevan nombres importantes como el director del Banco Central Juan Curuchet -vendría a dar una charla a Mendoza en febrero-, el economista Carlos Pirovano –cercano a Milei- y gente de Federico Sturzenegger.

Bullrich lo potencia y lo sube al ring a Valenzuela, quien, además de aliado en la actualidad, también fue compañero de facultad del Presidente. En Buenos Aires asoma como uno de los nombres casi puestos para pelear la gobernación en 2027 (lleva tres intendencias consecutivas); aunque ahí el otro anotado casi con seguridad es José Luis Espert.

¿Qué implica en la tensa pelea de LLA con PRO de esta semana? Para muchos un golpe al macrismo en Mendoza. Una jugada que ayuda a consolidar a Bullrich como la referente indiscutida en estas tierras y que exhibe algo que ya nadie duda: el ex presidente debe compartir el poder en su propia fuerza con la ministra de Seguridad.

“Con las encuestas que manejan en CABA, el dato es que la primera fuerza en votos es hoy La Libertad Avanza. Pero si a LLA le sumás a Patricia, son siete puntos más. Muchos no descartan que juegue para senadora en 2025. Ojo porque ahí pueden hacerla pelear por la presidencia provisional de la Cámara”, arrojan fuentes desde la Capital Federal. Sería no sólo punzar al macrismo, sino a la propia líder de ese recinto: Villarruel.

Cornejo y Milei

La respuesta más codiciada en Mendoza sigue siendo si la cercanía Milei- Cornejo decantará en una lista en común para las legislativas. El indicio más importante, por ahora, es el respeto con el que el gobierno nacional trata a la gestión del sancarlino. Varios referentes libertarios aseguran que rige, muy firme, un “pacto de no agresión”.

IMPSA-REUNION.jpeg El acto por IMPSA. Facundo Correa Llano, en primera fila.

Es un poco más que eso en realidad. Hay un apoyo explícito: ya son dos los actos oficiales a los que Facundo Correa Llano, presidente del LLA Mendoza, asiste y se junta con funcionarios cornejistas y la plana mayor del Ejecutivo. Y hay uno de esos actos que fue paradigmático por partida doble: el de la privatización de IMPSA.

Primero, lo fue por la sola presencia del mandamás libertario en Casa de Gobierno. Aunque es cierto que la conferencia de prensa era de Juan Pazo y Diego Chaher, funcionarios de Milei. En segundo lugar –lo más importante-, fue fuerte esa jugada porque, al mismo tiempo en que el Mercedes Llano y el PD insultaban al gobernador y lo calificaban de “estatista disfrazado de liberal” (que primero había abogado por la capitalización con fondos públicos de la empresa y luego por su venta), el propio Correa Llano estaba sentado ahí, haciendo lo contrario: bancando.

Si hay lista en común habrá que analizar cuánto y qué lugares está dispuesto a resignar Cambia Mendoza en la boleta nacional. Eso, descontando que la fortaleza de Luis Petri hace que la presencia de los suyos esté prácticamente garantizada en el posible frente y en esa nómina.

Falta mucho. Habrá lazos esperables y algunos inesperados, seguro. También es posible que las internas recrudezcan, como se vio contra el villarruelismo y contra Macri en los últimos días. La provincia se volvió escenario jugoso en medio de esta dinámica. Es que al panorama ya lo definió muy bien un dirigente de la derecha local, esta semana:

“El problema de Milei en Mendoza no son sus enemigos. El problema es que tiene demasiados amigos”.

