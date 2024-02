diputados ley omnibus cobos bermejo llano arrieta (3).jpg El peronismo está abroquelado en contra del proyecto, pero el número de legisladores no le alcanza.

No es lo mismo que pasa en la UCR, donde hay posturas divergentes y donde, además, el bloque no ha logrado ponerse de acuerdo. Con coletazos, además, de la ruptura de hecho que vivió la semana pasada, cuando el diputado Facundo Manes votó en contra del proyecto en general y, por lo tanto, al revés del resto de sus compañeros de bancada. A esa tensión, se suma que por lo pronto no han tomado un camino unificado en torno al mencionado impuesto.

Qué dicen los mendocinos sobre el Impuesto PAIS

“Lo óptimo sería dejarlo para una discusión de paquete fiscal”, apuntó Lisandro Nieri, diputado por Juntos por el Cambio y hombre de máxima confianza de Alfredo Cornejo en la Cámara Baja. “Lo que debe hacerse es revisar por qué se deterioraron los recursos de las provincias, y a partir de ahí legislar. Debería ser tratado como un todo ese paquete. Y además, compensar con un impuesto distorsivo (en referencia al que instauró Alberto Fernández en 2019) no es una buena idea”, cerró.

Ninguno de los tres mendocinos libertarios -ni Mercedes Llano, ni Lourdes Arrieta y tampoco Facundo Correa Llano- contestó a la pregunta de Diario UNO respecto a cómo votarán. Aunque para casi todos es una obviedad que lo harán en bloque con LLA y que no se opondrían al designio de Milei, que es no coparticipar el tributo, también se les consultó acerca de sus posturas en torno a las privatizaciones. Por ahora, silencio.

lourdes arrieta ley omnibus.jpg Lourdes Arrieta, una de las referentes provinciales de La Libertad Avanza en el Congreso.

Quien sí votará como ellos y brindó argumentos es Álvaro Martínez, el hombre del monobloque La Unión Mendocina, que funciona como uno de los aliados que tiene la bancada oficialista en estas primeras y complejas sesiones extraordinarias: “Es un impuesto que tiende a eliminarse. Coparticiparlo generaría una necesidad para el Estado nacional de cubrir ese bache una vez que se elimine el impuesto y eso no es bueno”.

“También es un paradigma nuevo, en el que las provincias tienen que empezar a financiarse bien y no depender de lo que les envíe la Nación”, señaló. Algo parecido había marcado su bloque a nivel Legislatura local: el senador Gabriel Pradines, por ejemplo, le salió al cruce al intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, luego de que este le pidiera a Milei que sí coparticipase el tributo, justamente por la necesidad que tienen las comunas de que ese dinero finalmente les llegue vía gobiernos provinciales.

En Buenos Aires aseguran que Hacemos Coalición Federal y el radicalismo tienen ganas de votar por la coparticipación. Mientras que el PRO quedaría como firme aliado de La Libertad Avanza, que por otro lado juega con un secreto a voces puesto: si es aprobado ese cambio al tributo, Milei podría vetarlo y volverlo a la forma actual.

lisandro nieri ley omnibus.jpg Lisandro Nieri, de Juntos por el Cambio de Mendoza.

Cómo votarán los diputados de Mendoza en la Ley Ómnibus

Los otros dos elementos que asoman como centrales para el debate son las facultades delegadas y la privatización de empresas estatales, aunque además de ellos desfilará otro centenar –en sentido literal, porque son más de 300 artículos- de tópicos para que los diputados opinen. Sobre las privatizaciones, el PJ ya fue tajante y no apoyará ni un solo cambio; aún cuando el primer paquete de firmas era de 41 y el que se discute actualmente es de 27.

“Hay permanentes cambios. Todo depende de lo que acepte el oficialismo, pero no hay que actuar por impulso. Lo primero que hay que hacer es recuperar las empresas para administrar bien y ponerlas en valor”, respondió Julio Cobos, cuya propuesta es –casi desde el principio de este debate- que las posibles privatizaciones se discutan una por una, y no en paquetes. De todos modos, acotó: “Estamos viendo si el número es uno u otro, si son 27 o 24, pero lo que hay que mirar es el criterio para hacer algo tan importante como esto. Eso hay que observar”, marcó.

Nicolás Massot Massot, de Hacemos Coalición Federal, propuso reducir aún más la cantidad de empresas a privatizar.

“No hay una respuesta precisa para estos puntos, porque no hay una posición totalitaria del bloque”, aportó Nieri. A él se sumó Álvaro Martínez, aunque se limitó a decir que “se achicó la cantidad de firmas para las privatizaciones. Lo importante, entonces, es mirar detenidamente cuáles son deficitarias y cuáles no”.

Hacemos Coalición Federal –extraoficialmente explican que fue una idea del diputado Nicolás Massot- propuso una alternativa que a algunos radicales les cierra: en vez de que sean 27 las empresas a privatizar, pasarían a ser 24. Pero además habría un cambio sustancial más: se votarían en bloques distintos. Por un lado las de transporte, por otro lado medios públicos; por otro las que tengan participación de los estados provinciales y, finalmente, una cuarta bolsa con el resto. Algo así como “otros”.

