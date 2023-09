Cómo funciona la licencia por violencia de género que no le hace perder el ítem aula a las docentes

En Mendoza, tras esas normas y después de seis años de la votación en la Legislatura, surgió recién en 2021 la reglamentación del artículo 50 inciso 12 de la ley 5.811 que crea el derecho a licencia remunerada para la trabajadora víctima de violencia de género.

Coordinación del Área de Género de la DGE

A fines de 2021, la DGE presentó la Coordinación del Área de Género, un espacio que tiene por objeto atender a docentes, no docentes y alumnos que sientan vulnerados sus derechos de género.

Es la coordinación, con Fresneda a la cabeza, la encargada de velar por el cumplimiento de la licencia por al menos 15 días a la que docentes y no docentes pueden acceder por el artículo 50 inciso 12, es decir, por violencia de género.

Según los registros de la propia Coordinación, en su primer año de funcionamiento se atendieron 245 casos de manera personal y hubo 372 intervenciones en expedientes de la DGE. Ya a agosto del 2023, los casos atendidos llegaban a 125 y las intervenciones a 190. "De ellos, aproximadamente el 70% corresponden a situaciones de violencia de género".

"No se advertía que la situación que atraviesa una persona que sufre violencia de género es compleja", repasó la funcionaria sobre aquellos momentos en los que se luchaba por la reglamentación de la norma; hecho que finalmente se alcanzó en 2021 gracias a un acuerdo entre el Gobierno y el SUTE.

dge violencia de genero verónica fresneda (3).jpeg Verónica Fresneda, coordinadora de género de la DGE en su escritorio de la Casa de Gobierno. Nicolás Ríos/Diario UNO

Antes de esta licencia, que lleva sólo dos años en funcionamiento y que es desconocida por buena parte de la sociedad, las docentes víctimas de violencia debían apelar a la licencia psiquiátrica. No les quedaba más que quedar inmersas en el mundo de la estigmatización. Y desde la comunidad educativa, por no tener herramientas acorde, no se hacía más que fortalecer el concepto de "locas" con el que posiblemente ya se las catalogaba en la intimidad.

"Aquel paradigma cambió", agrega Fresneda para dar cuenta de la importancia del área que dirige y de las herramientas a las que pueden acceder las docentes y no docentes de Mendoza hoy. "Pero los estereotipos de género aún prevalecen", dice de todas maneras.

La Coordinación de Género es un "espacio en el que se abordan la violencia y la identidad de género".

"Se trabaja y se capacita sobre los roles, el género y los estereotipos. Se abordan casos de violencia de género tanto en el personal de la DGE como en alumnas y cambios de identidad de género -también de todos los actores- para, entre otros puntos, hacer las modificaciones que sean necesarias en el GEM", explica Fresneda sobre sus funciones.

En qué consiste la licencia por violencia de género

"El agente público gozará de las siguientes licencias especiales", dice la Ley 5.811 que pasa a enumerar en 12 incisos cuáles son los casos concretos. El último, "por razón de violencia contra la mujer" fue incorporado al régimen de licencias en 2015 pero reglamentado recién seis años después.

La clave de esta normativa es que la víctima sólo debe dar aviso llenando un formulario, que debe ser firmado por un superior y enviado a la Coordinación de Género por mail. Con ello, inmediatamente accede a la licencia por 15 días - por única vez- sin descuentos (no pierde el ítem aula).

Las coordinadoras están 24/7 con teléfono en mano. Saben que en casos de violencia de género la comunicación informal al principio es una constante y que la burocracia aleja a la víctima de sus derechos. De ahí que el WhatsApp ha pasado también a ser una herramienta clave, no sólo para el pedido de la licencia sino también para el abordaje de la compleja situación que esas personas atraviesan.

No es necesario que la docente haga la denuncia en la Policía para acceder a la licencia de 15 días por violencia de género.

Pero si esos días no son suficientes- se puede extender la licencia con la acreditación de la documentación correspondiente. En este caso sí ya se exige denuncia y certificado médico y/o psicológico.

Apenas la situación es conocida, las puertas de la oficina de Coordinación se abren para que la víctima pueda afrontar la violencia de género que atraviesa con más herramientas: "Las asesoramos jurídicamente, especialmente en cuestión de denuncias y pedido de alimentos; se hace un seguimiento con la psicóloga y, si es necesario, se involucra al Ministerio Público Fiscal", explica Fresneda sobre el abordaje integral.

"Coordinamos con el área de Salud mental y la Suprema Corte de Justicia", agrega y concluye: "Salen de la Coordinación con una respuesta concreta. El objetivo es que sea la puerta de entrada a otros derechos".

Pero el camino no termina ahí. Desde la Coordinación también se encienden alertas para dar con el violento: "Si el agresor está dentro de la DGE y es titular, se inicia un sumario. Si es suplente se le da la baja". En este último punto, desde la DGE se creen aún en falta. Es que no existe un registro unificado sobre las bajas de suplentes por lo que se está trabajando actualmente en ello.

"Si el agresor es empleado público de otra repartición, lo comunicamos y se enciende una alerta. Y si la víctima expresa que el hombre porta armas o medió denuncia, damos intervención al Ministerio de Seguridad", dijo la abogada.

Dar una licencia a ciegas no es fácil: "De nosotras (la Coordinación) depende que las herramientas que tenemos se utilicen muy bien y con mucha responsabilidad, tanto a la hora de dar licencias como a la hora de no hacerlo".

Datos útiles

Coordinación del Área de Género

E-mail: genero-dge@mendoza.gov.ar

Teléfono: 4492137 – 2617687994

Formulario de licencia por violencia de género para presentar en la DGE: