Cómo es el plan de Cornejo y Casado para seducir con mejores sueldos a estudiantes de pediatría

Saben que corren a contra reloj porque en breve comienzan las inscripciones en esas carreras y para entonces deberían tener aceitadas las modificaciones curriculares en los planes de estudio de esas carreras.

El plan también incluye cambios en el sistema de salud, que modificaría incluso el sistema de guardias y la extensión horaria que tiene actualmente, para reducirlas a la mitad. La idea es que de esa manera puedan ser más tentadoras para los que recién se inician en la carrera médica.

"No eligen pediatría porque no es rentable, eso es lo que hay que cambiar"

El plan de Cornejo y Casado parte de una realidad que marca hoy la carencia de pediatras que a futuro se puede incrementar aún más: los estudiantes no eligen la especialidad porque es muy larga y no es rentable como otras que sí tienen mejores remuneraciones.

Casado Cornejo Sánchez.jpg Hebe Casado, Alfredo Cornejo, la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, y Miguel Miatello y Viviana Parra, decano y vicedecana de la facultad de medicina.

"Eso es lo que hay que cambiar. Por eso planteamos que si mejoramos el pago de las residencias de esas especialidades vamos a motivar a más estudiantes a que las elijan. Pero a la vez tenemos que avanzar con cambios relativos a esas carreras, porque en las facultades nos dicen que proporcionalmente a la cantidad de habitantes no debieran faltar médicos, pasa que ese personal está mal distribuido en las especialidades, y esas que son críticas no están entre las opciones de los estudiantes", graficó el candidato a la gobernación.

Además para evitar la fuga de médicos, que hoy se van a hacer guardias a otros países como Chile en donde les pagan hasta 1.000 dólares por guardia, también están ideando modificar ese sistema de guardias de 24 horas.

"Hoy los médicos más jóvenes no quieren hacer guardias de 24 horas, que era lo que hacían los médicos de otra generación. La idea es reducir esas guardias a 12 horas", adelantó el senador nacional.

Hebe Casado, en tanto, recordó que cuando fue legisladora ingresó un proyecto a la Cámara para modificar la Ley de residencias, justamente para que las mismas no excedan las 12 horas y no sean más de dos por semana. "Quizás no todos vieron el problema en su momento, pero no viene de ahora", apuntó.

Una muestra de la crisis de falta de pediatras que impacta al sistema de salud está en la respuesta a la convocatoria que lanzó el Gobierno para ocupar 43 cupos disponibles: sólo se postularon 11 personas.

"Eso demuestra también que el presupuesto, por ejemplo para duplicar salarios de especialidades críticas, en el Ministerio de Salud está", dijo Casado. "Lo que hay que lograr es que sea sostenible en el tiempo", agregó.

En tanto que aportó que, si bien no es una situación que exclusivamente atraviesa Mendoza, desde la Provincia también se puede pensar en una reducción de años de residencia, más allá de aquella modificación que se planteó ante la Coneau para que el último año de carrera se considere el primero de la práctica.

Por otro lado, este jueves la Unión de Pediatras Mendocinos (UPEM) publicó un duro comunicado y describió cómo sus honorarios fueron bajando en los últimos 5 años en relación al dólar y le atribuyeron a esa caída de sus salarios el éxodo de especialistas "está directamente relacionado" con ello.

El gremio les propuso a todos los candidatos modificar la ley de residencias

Para avanzar con este plan, la misma Hebe Casado que aspira a liderar la Legislatura, ya se reunió con varios referentes gremiales para testear si avalarían los cambios que proponen, para los que se debería modificar la ley de residencias.

La respuesta de Ampros es que ese gremio ya tiene un proyecto para modificar la ley de residencia.

"Nos hemos reunido con todos los candidatos de todos los partidos y les contamos que nuestro proyecto pasa por modificar las residencias. No puede ser que los profesores sean naturales, que son los jefes de servicios, que hoy tienen que sacar todo el trabajo con los pacientes y a la vez ser formadores. Y a los instructores hay que bloquearles el título, porque dejan la vida en eso", comenzó diciendo la secretaria general de Ampros, Claudia Iturbe.

Ese proyecto del gremio también incluye que a esos profesionales se les pague una mayor dedicación.

"Hoy se les paga con carguitos de 24 horas y los tienen noventa y pico de horas trabajando. Que se les respete las horas de formación y no que sean mano de obra barata y que atiendan todo el día", precisó la gremialista.