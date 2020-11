Cobos calificó de inconsistente el impuesto a la riqueza

El ex gobernador de Mendoza adelantó que "nuestro bloque no va a acompañar este proyecto porque tiene muchas inconsistencias. En primer termino, tenemos muchas dudas sobre la progresividad de este impuesto, yo creo que es una doble imposición, al igual que lo que ocurre con Bienes Personales. Por otra parte, no es coparticipable porque tiene asignación específica. Por lo tanto, la emergencia fiscal que tienen las provincias no va a ser sustentada por la vía de este impuesto. Nosotros, como senadores, debemos defender los intereses de nuestras provincias que una cifra más que importante".