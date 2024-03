CFK volvió a cruzar a Milei: "Lo que menos necesitamos es un presidente amenazando por Internet"

tuit de CFK.png

La polémica por el aumento de los sueldos de la política

Este sábado estalló la red X por los idas y vueltas entre Cristina Kirchner y Javier Milei. El enfrentamiento y la aparición de la ex presidenta fue por la suba de los sueldos que antes, Milei había cuestionado.

"Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno", fue el mensaje que publicó Milei para justificar que se daba marcha atrás con los incrementos.

Cristina no dejó pasar esta mención y publicó una crítica también en X apuntada a la Presidencia a pesar de que se mantiene alejada de la escena pública.

"Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años. Mejor no le digo a quien me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue", respondió e inició un fuego cruzado a partir de esta aparición, después de mucho tiempo.

