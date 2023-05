Cecilia Moreau: "Es un error dirimir en las PASO"

En una entrevista televisiva, Cecilia Moreau remarcó que considera "un error dirimir en las PASO", anticipando las próximas elecciones. "La gente no se banca más que estemos todos el tiempo tratando de resolver vanidades políticas por los medios. Hace falta paz", sostuvo.

Cecilia Moreau Diputados.jpg La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.

En otra línea, la titular de Diputados se refirió al avance del juicio político con la Corte Suprema de Justicia y expresó: "no es un tema de la política nada más. La Corte nos joroba la vida por todos lados. No sabemos sus negocios, no les conocemos la cara, pero nos manejan la vida. Que no sean eternos, perpetuos e intocables. Que sean elegidos por la gente".

"Desde 1976 que no se levantaban elecciones. Pagamos una fortuna de celular porque decidió que internet no es un servicio esencial. Siempre defienden los mismos sectores, no pagan ganancias los jueces por el lobby político. Nos condicionan permanentemente, manejan la Argentina con sectores concentrados y encubren lo que pasa, negocian fallos con contratos", finalizó.

