Casado y otros funcionarios repudiaron los disturbios en Uspallata durante una protesta antiminera

El jefe comunal lasherino arribó junto a una comitiva de trabajadores de la UOCRA, quienes respaldaron la actividad en la provincia. Pero también se acercaron los antimineros, que coparon el escenario que se había montado para inaugurar la sucursal de la cámara. Al parecer, allí comenzaron los incidentes que terminaron también con manifestantes heridos.

Qué expresaron los funcionarios en las redes por los disturbios en Uspallata

La inauguración de un local de la Cámara de Proveedores Mineros en Uspallata terminó este viernes con una serie de disturbios en la sede, que incluyeron bombas molotovs contra la oficina comercial ubicada al lado del negocio de su presidente, Edgardo Vera, quien ya había sido escrachado por antimineros.

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, manifestó que "lo que se vivió en Uspallata no fue una manifestación antiminera sino de prácticas antidemocráticas".

Agregó, además, que no dio lugar a poderse expresar libremente sobre algo que se estaba inaugurando y que le da una "plusvalía" a Uspallata. "La inauguración venía a poner de relieve que se pueden generar emprendimientos, que pueden ser proveedores de minería. No se entiende si no es en el marco de un acto antidemocrático y violento", añadió.

Otra de las opiniones más fuertes fue la de la vicegobernadora Hebe Casado:

También la ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre, definió que "ambientalistas somos los que queremos un desarrollo sostenible".

Por último, el director de Minería, Jerónimo Shantal, también dejó su opinión plasmada en su perfil de X.

En otro video se puede ver al pequeño (nieto de Vera) a quien le quemaron parte del pelo cuando los manifestantes prendían fuego para lanzar al local, según información oficial.

Las denuncias de las agresiones por parte de ambientalistas

Por su parte, desde las asambleas de ambientalistas también denunciaron haber sido agredidos e incluso, subieron un video mostrando las heridas causadas a uno de los manifestantes antimineros.

Los integrantes de las asambleas de ambientalistas denunciaron, además, el ataque a uno de sus compañeros por parte de manifestantes de la UOCRA