Cornejo, Casado, Sagasti y dirigentes de todos los partidos repudiaron el intento de golpe de Estado en Bolivia

En el último golpe de Estado en Bolivia, en 2019 fue asesinado el periodista mendocino Sebastián Moro.

►TE PUEDE INTERESAR: Luis Arce, presidente de Bolivia: el particular juramento

General golpista boliviano Juan Zùñiga.png Golpista. Juan José Zúñiga fue destituido tras encabezar el golpe de Estado.

Repudio total al intento de golpe de Estado en Bolivia

Desde España, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, aseveró: "Repudio el intento de golpe de Estado perpetrado por sectores militares en Bolivia. La democracia y la voluntad del pueblo deben prevalecer siempre".

Más tarde sumó su opinión el gobernador Alfredo Cornejo: "Repudio los recientes acontecimientos ocurridos en Bolivia. Es nuestro deber como ciudadanos respetar las instituciones legítimamente constituidas, fundamentales para preservar la democracia y el Estado de derecho"-

El diputado nacional radical Julio Cobos, fue más allá y presentó en el Congreso un proyecto de repudio al golpe de Estado en Bolivia y la solicitud a la Nación para que "interactúe con otros gobiernos de la región para colaborar con la restitución del orden constitucional en ese país".

La senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, que está en Brasil, invitada por el Instituto Lula, posteó: "Mi más enérgico repudio al levantamiento militar que pretende instalar un golpe de Estado en Bolivia. La democracia debe prevalecer siempre y se debe respetar la voluntad popular que eligió al gobierno de Luis Arce. Fuerza al pueblo boliviano en estas horas oscuras. Democracia siempre para América Latina".

Otro dirigente radical que se manifestó fue el vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel: "El intento de golpe de Estado en Bolivia es inaceptable y las imágenes que llegan desde nuestra nación hermana nos reviven un pasado oscuro que creíamos superado para siempre en América Latina. Repudiamos el ataque a la democracia y el estado de derecho".

Más repudios desde Mendoza al golpe de Estado en Bolivia

Emanuel Fugazzotto, diputado provinciual del Partido Verde: "Mi más energético repudio al intento de golpe de Estado en Bolivia. La Democracia debe respetarse por sobre todas las cosas".

Florencia Canali, senadora provincial peronista: "Condenamos enérgicamente el intento de golpe de Estado en Bolivia. La democracia y el respeto a la voluntad del pueblo son esenciales para la paz y la justicia. Apoyamos al presidente Luis Arce y al hermano pueblo boliviano".

Natacha Eisenchlas, senadora provincial de la UCR, presidenta del interbloque Cambia Mendoza: "La violencia jamás es el camino. La experiencia dolorosa hizo de Argentina un país de profundo convencimiento democrático y de defensa de las instituciones. Nos solidarizamos con el pueblo boliviano.

José Luis Ramón, diputado provincial de Consumidores y Ciudadanos: "Con profunda preocupación, condeno el intento de golpe de Estado en Bolivia. Mi solidaridad con el pueblo boliviano en esta hora crítica. ¡Es crucial defender y respetar la democracia!"

Gabriela Lizana, diputada provincial del Frente Renovador: "Repudio enérgicamente el intento de golpe de Estado en Bolivia. La democracia y la voluntad del pueblo que eligió al gobierno de Luis Arce deben ser respetadas. Apoyo total al pueblo boliviano en su lucha por la justicia y la libertad".

Luis Arce, presidente de Bolivia.jpg Luis Arce, presidente de Bolivia.

La palabra del gobierno nacional

La canciller Diana Mondino aseguró que “la democracia no se negocia”, al repudiar el intento de golpe de Estado que perpetraron las Fuerzas Armadas de Bolivia contra el gobierno del presidente, Luis Arce.

“Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia”, expresó la canciller luego de que el levantamiento militar ya había sido sofocado.

La ministra de Relaciones Exteriores fue la primera funcionaria del Ejecutivo nacional en emitir un mensaje sobre los sucedido en Bolivia y lo hizo dos horas después de que los militares bolivianos encabezados por el general Juan José Zuñiga se pronunciaran contra el Gobierno constitucional.

►TE PUEDE INTERESAR: En Bolivia dieron por acreditado que el mendocino Sebastián Moro recibió una golpiza antes de morir