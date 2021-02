Carrió ratificó su distanciamiento de Macri

En ese sentido, incluso contó que no saludó al ex jefe de Estado por su cumpleaños, el pasado 8 de febrero, respondió: "Creo que me olvidé".

El vínculo entre Carrió y Macri se rompió en octubre pasado cuando el ex mandatario afirmó que la ex diputada nacional sólo servía "para denunciar": "Me enojé porque me faltó el respeto", había contado a fines de 2020 sobre la situación.

De cara a las elecciones legislativas de este año, la chaqueña destacó que se está "logrando la unidad de Juntos por el Cambio", a lo que definió como "lo más importante".

Además, Carrió aseguró que no se va a "arriesgar" a vacunarse contra el coronavirus con la Sputnik V porque es "altamente vulnerable", pese a que reconoció que el desarrollo ruso tiene respaldo de la "documentación".

"No me puedo arriesgar. Soy altamente vulnerable", sostuvo la referente opositora.

En declaraciones radiales, Carrió también cuestionó que dirigentes políticos se inmunicen contra el coronavirus en una etapa tan temprana de la campaña de vacunación: "Me parece que con un ejemplo ya basta. Si creen que vacunando van a tener votos, es la forma más perversa de tratar una pandemia como la del coronavirus"