Carlotto criticó a la vice de Milei por los dichos contra su hija y afirmó que es "imperdonable"

"Me avisaron que dijo cosas muy fuertes sobre mi persona. Que a mí me diga lo que quiera, pero a Laura que no la toque. Tocar a Laura es imperdonable", sostuvo la referente de los derechos humanos.

En declaraciones radiales, Carlotto reconoció que está "enojada con esta persona" y continuó: "Lo que ha dicho, hecho o piensa hacer no se lo tenemos que permitir".