El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes una reducción de entre 1 y 2 puntos porcentuales en las retenciones a la importaciones que pagan la soja, el maíz, el trigo, el girasol y otros cultivos y derivados. La medida fue comunicada a través de su cuenta de X, donde afirmó que se trata de “un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario”.
Caputo anunció una baja de retenciones para el agro y prometió avanzar hacia su eliminación
El ministro de Economía, Luis Caputo, hizo el anunció oficial a través de su cuenta X. Es para la soja, el maíz, el trigo y el girasol
Caputo sostuvo que la reducción es parte de un esquema “permanente” de baja de derechos de exportación y recordó que “eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el presidente Javier Milei”. En ese sentido, aseguró que el Gobierno continuará avanzando “en la medida en que las condiciones macroeconómicas lo permitan”.
La baja en las retenciones apunta a “mejorar la competitividad de la agroindustria”, sector que definió como “uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de las exportaciones”, escribió el ministro.
Caputo afirmó además que la decisión “reafirma la convicción de que el campo seguirá creciendo, generando empleo y fortaleciendo la presencia de Argentina en los mercados internacionales”. Y concluyó: “El camino es claro: menos impuestos, más producción y más oportunidades para todos los argentinos”.
Retenciones: Las nuevas alícuotas
El ajuste dispuesto por Economía establece las siguientes reducciones:
- Soja: del 26% al 24%
- Subproductos de soja: del 24,5% al 22,5%
- Trigo y cebada: del 9,5% al 7,5%
- Maíz y sorgo: del 9,5% al 8,5%
- Girasol: del 5,5% al 4,5%
Respaldo de los exportadores a la baja a las retenciones
La Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) manifestó su respaldo a una nueva rebaja de las alícuotas de los derechos de exportación (retenciones) que anunció este martes el Gobierno nacional.
“Esta decisión de baja de retenciones es un paso muy positivo que debemos valorar”, señalaron las entidades agrupadas en CIARA, principales beneficiarias de la medida.
No obstante, CIARA afirmó: “Habrá que seguir trabajando en bajar la enorme carga tributaria, especialmente en el complejo agroindustrial de la soja”.
Según datos de la cámara, los agroexportadores ingresaron más de U$S 30.000 millones entre enero y noviembre de 2025.
Los pronósticos de cosecha de trigo y las estimaciones de la campaña 2025/2026 hablan de elevadas producciones.