Caputo anunció una baja de retenciones para el agro y prometió avanzar hacia su eliminación

Caputo afirmó además que la decisión “reafirma la convicción de que el campo seguirá creciendo, generando empleo y fortaleciendo la presencia de Argentina en los mercados internacionales”. Y concluyó: “El camino es claro: menos impuestos, más producción y más oportunidades para todos los argentinos”.

Retenciones: Las nuevas alícuotas

El ajuste dispuesto por Economía establece las siguientes reducciones:

Soja: del 26% al 24%

Subproductos de soja: del 24,5% al 22,5%

Trigo y cebada: del 9,5% al 7,5%

Maíz y sorgo: del 9,5% al 8,5%

Girasol: del 5,5% al 4,5%

Respaldo de los exportadores a la baja a las retenciones

La Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) manifestó su respaldo a una nueva rebaja de las alícuotas de los derechos de exportación (retenciones) que anunció este martes el Gobierno nacional.

“Esta decisión de baja de retenciones es un paso muy positivo que debemos valorar”, señalaron las entidades agrupadas en CIARA, principales beneficiarias de la medida.

No obstante, CIARA afirmó: “Habrá que seguir trabajando en bajar la enorme carga tributaria, especialmente en el complejo agroindustrial de la soja”.

Según datos de la cámara, los agroexportadores ingresaron más de U$S 30.000 millones entre enero y noviembre de 2025.

Los pronósticos de cosecha de trigo y las estimaciones de la campaña 2025/2026 hablan de elevadas producciones.