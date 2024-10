Camioneros expresaron posturas encontradas ante las medidas de fuerza en la ex AFIP

Fila de camiones paso a Chile.jpg Largas demoras se prevén este miércoles.

Ricardo Letard, secretario general de ese gremio y uno de los líderes de la CGT Mendoza, agregó que apoyan el paro de la Aduana en todo lo relacionado con el transporte en general, ya sea terrestre, naval o aéreo.

“Es el principio del plan de lucha que estamos llevando a cabo. Varios de nosotros directamente no saldremos a la ruta este miércoles”, adelantó Letard.

“Enormes complicaciones”

Ricardo Squartini, de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), expresó que si bien la huelga es un derecho constitucional de los trabajadores, las complicaciones que generan las medidas de fuerza en la Aduana son "enormes".

“Aprocam no puede hacer nada más que aguantar lo que está sucediendo, pero esto nos genera muchísimos problemas. Las demoras son de horas eternas y, por lo que tengo entendido, el miércoles el organismo frenará los trámites durante horas”, anticipó.

►TE PUEDE INTERESAR: Gremialistas comenzaron nuevos apagones informáticos en la ex AFIP y Aduana

Paso Cristo Redentor, Paso a Chile, AFIP, Aduana.jpg La medida de fuerza en la Aduana genera inconvenientes y distintas posturas entre los camioneros.

Según dijo, este lunes no resultó tan caótico porque el domingo cruzaron muchos transportes, aunque en pocas horas retornarán los camiones descargados al país.

Como se sabe, desde Mendoza cruzan por el Paso Cristo Redentor productos como gas, vehículos 0km, vinos, aceites, cereales, carnes, pollos, pasas de uva, cal y combustibles, entre otros.

Del mismo modo se manifestaron desde la Asociación Civil de Camioneros Unidos Mendoza (ACCUM).

“No apoyamos esta medida. Se nos debe garantizar el derecho a la circulación. Nosotros no vamos a dar el brazo a torcer y estamos a favor de que la Aduana sea reestructurada”, advirtió Norberto Fernández, titular de esa asociación.

La entidad, que asegura tener alrededor de 2.000 miembros de Mendoza, además de otros pertenecientes a Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia, advirtió que bloquear la normal circulación no es solo “molestar” a los transportistas sino a la sociedad en su conjunto.

“Con la Aduana cortada nadie puede facturar. Esto excede a los camioneros y perjudica a los contadores y a muchísimos otros rubros”, sentenció el referente, para agregar: “Estamos hartos de la delincuencia”.

Embed

Fernández reconoció que fue uno de los tantos afectados con muchísimas horas de espera en la Aduana, camino a Chile, y aseguró que no tomarán medidas de protesta “para no darle el gusto a la (ex) AFIP”.

“Si tenemos que esperar, vamos a esperar”, dijo, para señalar que “alguna vez alguien debía poner las agallas necesarias y organizar un país coherente donde se pueda trabajar en paz”.

“Con sueldos de 35 millones, la sociedad toda se pone en contra”, concluyó, en referencia a los supuestos haberes que recibe el personal jerárquico de la ex AFIP.

Por su parte, Juan Tejada, del mismo gremio, aseguró que se llevaron a cabo presentaciones para dejar sin efecto las medidas de fuerza que se están implementando.

“Consideramos que la decisión de desarticular el organismo es fabulosa”, manifestó, para cerrar: “Los procedimientos protocolares fronterizos deben ser normales, caso contrario será un caos. Somos un país de tránsito y cinco países están afectados”.

Semana con medidas de fuerza

El representante de los empleados de la AFIP Mendoza, Oscar Cardinali, confirmó que este lunes 28 y martes 29 de octubre el gremio decidió realizar nuevos apagones informáticos desde las 10 y hasta las 14. En esos horarios los trabajadores realizarán asambleas en sus puestos laborales.

En tanto, el miércoles 30 de octubre, el paro será total y por 24 horas.

“Todas estas medidas son en concordancia con la Aduana, aunque ellos el miércoles harán una guardia”, anticipó. Como se ha venido informando, esta situación seguramente complicará la situación en el paso a Chile, ya que los trámites se deben realizar a mano cuando comienzan las asambleas.