Bullrich viene a Mendoza con agua bendita, Hebe se juega un pleno y Cornejo cruza los dedos

HEBE CON PATRICIA BULLRICH.jpg Patricia Bullrich aprovechará para mostrarse con Hebe Casado y los suyos en Mendoza en un juego en donde una imagen vale más que mil palabras. Fuente: Instagram

Mauricio Macri sostiene al lujanino y lo banca en muchas, incluso en el desafío de quedarse con el partido en Mendoza. Cornejo mira esa interna de reojo y no puede decir nada en público pero tiene claro lo que preferiría que pase. La sanrafaelina Casado es muy pilla para hacerse notar, una virtud política que no todos tienen y que muchos llaman picardía.

La incertidumbre del juego que se abrirá el año que viene con los libertarios al acecho, preocupa al gobernador. Patricia Bullrich llegará a la provincia para presidir una reunión del Consejo de Seguridad Interior pero también aprovechará para mostrarse con Casado y los suyos en un juego en donde una imagen vale más que mil palabras.

►TE PUEDE INTERESAR: A un mes de la interna del PRO, la Justicia convocó al interventor por las denuncias cruzadas

Historia de rupturas e intrigas

Lourdes Arrieta saltó del "quien te conoce” a la fama por pasearse en el Congreso de la Nación con un patito en la cabeza. Su afán por llamar la atención le dio unos minutos de cadena nacional pero el objetivo de la diputada libertaria es pretensioso: juega a posicionarse en Mendoza como una referente del partido de Milei si la estrella de las encuestas los persigue.

Nada será color de rosas en su camino, la historia de las rupturas y los enconos internos mendocinos desde el ’83 a la fecha son para escribir un libro. Para ejemplo un botón, como anillo al dedo le vino al radicalismo la candidatura de Anabel Fernández Sagasti cada vez que se enfrentaron. E incluso muchos dirigentes peronistas no K se mofaban diciendo que era "la candidata de Cornejo”. Siempre les sobró ironía a los muchachos peronistas.

Se sabe que Fernández Sagasti apoya política y financieramente a agrupaciones militantes que bajan a las barriadas más populosas de la provincia pero no es una figura que logre aglutinar las miradas y el interés de los votantes, al menos de las mayorías. Ella lo sabe hace rato pero internamente la taba sigue –o seguía- cayendo de su lado.

Lourdes Arrieta La diputada nacional por Mendoza, Lourdes Arrieta, se sumó esta semana a la moda viral de llevar un patito amarillo en la cabeza.

Arrieta deberá primero que nada conocer la provincia, caminarla. Este es un territorio minado de dificultades con parajes recónditos y pueblos pequeños alejados de las urbanidades, lugares donde el patito en la cabeza no surte mucho efecto y donde la realidad del día a día golpea con crudeza. Sagasti no pudo seducir al electorado en 20 años, veremos cómo se mueve en el tablero la dama de Milei en Mendoza.

►TE PUEDE INTERESAR: Hebe Casado: "Las universidades tienen carreras que son hobbies y otras con salida laboral"

La mística que todos quieren y los acomodos

El tema central del asunto es la seducción y el efecto perdurable que trae consigo. El PJ –aún en el piso- es siempre alternativa, es amenaza y es opción de poder. Celso Jaque era K y será recordado como un gobernador que logró lo que nadie hubiera imaginado: lo sucedió otro peronista, Francisco Pérez.

Hay dos versiones sobre su nominación como candidato. Una relata que el movimiento interno del gobierno de Jaque, en el que Pérez era ministro, lo puso a la cima de los bendecidos; otra lo enreda a "Paco” en la intención del gobierno de Cristina Fernández, en especial el ala de Julio De Vido, de avanzar con la minería metalífera en Mendoza, algo que Pérez alababa. Fracasó.

Pérez fue el último gobernador peronista de Mendoza y dejó una provincia endeudada. Es el único ex gobernador vivo al que es muy raro ver públicamente.

Paco Perez-Celso Jaque.jpg Celso Jaque era K y será recordado como un gobernador que logró lo que nadie hubiera imaginado: lo sucedió otro peronista, Francisco Pérez.

En 2023, Omar Parisi, un ex afiliado del Partido Demócrata y ex intendente de Luján de Cuyo se quedó con la interna peronista sacándole el primer lugar a una fórmula auténticamente peronista conformada por el ex kirchnerista Guillermo Carmona y la diputada nacional sanrafaelina Liliana Paponet. Una paradoja sólo explicable por la confusión.

Ahí talló fuerte Lucas Ilardo con poder territorial peronista en el Norte que acompañó siempre a Sagasti pero que no pudo nunca traspasar el Gran Mendoza.

El cimiento del kirchnerismo fue la mejora en el poder adquisitivo con crédito y subsidios tangibles para las clases más vulnerables. Puede parecer difícil de creer pero es la fórmula que estaría ensayando Milei buscando ingresar a la provincia de Buenos Aires para levantar los heridos que dejó el PJ con Daniel Scioli manejando la ambulancia.

Mientras se debate si los beneficios sociales del kirchnerismo fueron reales o una ilusión óptica, los índices de pobreza son alarmantes pero mucho más desigual sería la pobreza sin AUH ni otros planes sociales. El Presidente critica al Estado pero no ha cortado ninguno de esos beneficios que, en gran parte, lo sostienen en el poder.

►TE PUEDE INTERESAR: Interna del PRO: Hebe Casado y Guillermo Mosso enfrentarán a Gabriel Pradines y Lula Balsells