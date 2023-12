Bullrich celebró la ausencia de cortes de calles durante la jornada de marchas

Y aseveró: "La gente pudo ir y volver a su trabajo con total y absoluta tranquilidad. Pudo circular sin ningún tipo de problemas. Hoy los manifestantes no transportaron palos ni piedras ni estaban encapuchados. Y no vinieron en colectivos, porque sabían que iban a ser requisados".

La ministra también destacó que no se haya visto a "madres ni padres con niños", y tampoco menores en las movilizaciones.

"Quiero hacer -añadió- una mención a los argentinos que no se dejaron extorsionar: tuvimos más de 10.000 denuncias de personas que en muchos casos nos dejaron los nombres de quienes los extorsionan amenazándolos con quitarles los planes si no asisten a las marchas. Eso no va a ocurrir más".

Respecto a quienes hayan cortado el tránsito, Bullrich aseguró que se está elaborando "una lista exhaustiva de organizaciones y personas" que hayan infringido la normativa y que, en caso de demostrarse el ilícito, serán llevados ante la Justicia.

"Los que cortaron calles -sentenció- no cobrarán su plan".

