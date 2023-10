Bordón condenó al terrorismo de Hamas y pidió trabajar por el díalogo entre Israel y Palestina

►TE PUEDE INTERESAR: Israel retoma control en el sur del país y supera los 1.100 la estimación de cantidad de muertos

Guerra de Israel.1jpg.jpg Soldados israelíes trasladan a un compañero muerto.

El Pilo Bordón, un militante del diálogo

Antes de analizar el panorama en Israel, Bordón contó que había estado hablando con el vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel por una disertación que se desarrollaría más tarde en esa casa de estudios y que le comentó: "Además de los aspectos filosóficos y conceptuales, que son importantes en este momento tan dramático, tenemos que saber que los desafíos no se superan sin diálogo".

"Tenemos que comprendernos y escucharnos y que se sepa que escuchar al otro no significa coincidir. Este concepto alcanza también a la Argentina, por supuesto", amplió.

Bordón lamentó que "donde se ha desatado la guerra actual es una zona especialmente golpeada, con enfrentamientos y diferencias milenarias entre Israel y estados árabes, pero también por distintas perspectivas religiosas del mismo credo como ocurre entre sunitas y chiítas".

Quien fuera el segundo gobernador mendocino tras el retorno de la democracia, después del radical Felipe Santiago LLaver, hizo hincapié en "que no se puede dejar de condenar la barbarie de una facción con todas las características de terrorismo como es Hamas que llega a un lugar para atacar objetivos militares pero termina provocando víctimas civiles. Eso es terrible. Siempre hay que evitar la guerra".

Argentina hizo bien en condenar los ataques y, adicionalmente, debemos ser solidarios con los argentinos que están sufriendo por esto en Israel, sean o no no de origen judío Argentina hizo bien en condenar los ataques y, adicionalmente, debemos ser solidarios con los argentinos que están sufriendo por esto en Israel, sean o no no de origen judío

Y siguió Bordón: "Después de repudiar al terrorismo tenemos que ver que todas las organizaciones internacionales trabajen en conjunto para que el diálogo sea un instrumento que aísle ese tipo de acciones".

"Es increíble que pase esto -añadió- en este momento de la humanidad que es único en lo bueno y en lo peligroso con desafíos globales que no pueden ser resueltos en forma parcial por ningún sector. Estoy hablando de medio ambiente, pandemias, guerras e inequidad por el avance tecnológico que agrandó la brecha entre países ricos, países pobres y países intermedios".

Guerra de Israel.jpg Imágenes desoladoras de la guerra en Israel.

En ese mismo sentido dijo que "estamos viviendo la mayor debilidad del sistema multilateral. La invasión de Rusia a Ucrania es innecesaria e injusta sobre un territorio que sólo se defiende. Lo mismo pasa con Hamas. La única solución para frenar será el ataque a fuerte escala que está produciendo Israel".

Uno no puede negar el derecho de un país (Palestina) que se siente agredido y asesinados sus habitantes, entre ellos mujeres y niños. Tienen el derecho a la reacción pero no como hace la organización terrorista. Es necesario el rápido funcionamientos de organismos internacionales Uno no puede negar el derecho de un país (Palestina) que se siente agredido y asesinados sus habitantes, entre ellos mujeres y niños. Tienen el derecho a la reacción pero no como hace la organización terrorista. Es necesario el rápido funcionamientos de organismos internacionales

José Octavio Bordón volvió a referirse luego a la invasión de Rusia a Ucrania como parangón con lo que sucede en la Franja de Gaza: "Allí hubo dos crímenes. El primero fue de Rusia atacando a un país vecino con amenaza de armas nucleares que Ucrania no tiene porque se las devolvió como parte de la antigua Unión Soviética. El segundo crimen es de un sistema internacional que prevé ni soluciona conflictos".

Respecto de la posición de nuestro país recordó que "Argentina ha defendido siempre el derecho del pueblo de Israel a vivir en su estado con fronteras seguras y respetadas. Y también ha defendido el derecho del pueblo palestino a vivir en su estado con fronteras seguras".

"Lamentablemente las grandes diferencias han hecho que eso -la convivencia de dos estados- no ocurra. El odio no desaparece de un día para el otro", cerró Bordón.

►TE PUEDE INTERESAR: La guerra en Israel contada por un joven mendocino que vive allí y no piensa volverse