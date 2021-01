Biden asumió como presidente de EE.UU. y llamó a la unidad

El demócrata Joe Biden juró este miércoles como 46to presidente de los Estados Unidos e hizo un llamado a la unidad del país por entender que sin ella "no hay paz". "El desacuerdo no debe llevar a la desunión y les prometo que seré un presidente para todos los estadounidenses. Hoy celebramos el triunfo no de un candidato, sino de una causa: la causa de la democracia. Se ha escuchado la voluntad del pueblo", señaló.