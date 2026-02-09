Axel Kicillof asumirá como presidente del PJ bonaerense tras alcanzar un acuerdo con el kirchnerismo

El dirigente político Axel Kicillof, exgobernador de la provincia de Buenos Aires, fue confirmado como nuevo presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense en una reunión de unidad que selló un acuerdo con los sectores del kirchnerismo y otras líneas internas del peronismo. La decisión se enmarca en un proceso de reorganización interna de la principal fuerza política en la provincia más poblada del país, con miras a fortalecer su estructura de cara a los desafíos electorales y de gestión en 2026. El acuerdo incluye la distribución de cargos partidarios y compromisos de trabajo conjunto para ampliar la base política del PJ en territorio provincial.
Acuerdo de unidad entre el kirchnerismo y otras facciones peronistas
La elección de Kicillof como titular del PJ bonaerense se produjo después de una serie de conversaciones entre referentes de distintos sectores del peronismo provincial, que propiciaron una lista de consenso respaldada por la mayoría de los integrantes de la mesa ejecutiva partidaria. El acuerdo refleja un intento por superar divisiones internas y presentar un frente más sólido ante las próximas elecciones locales y nacionales.
Según informa Infobae, los voceros del sector kirchnerista destacaron la figura de Kicillof como “un dirigente con arraigo territorial, experiencia de gestión y capacidad para articular con diversos actores sociales”, en un gesto que busca consolidar la unidad interna y fortalecer la presencia del PJ en municipios clave de Buenos Aires.
Qué cambian los nuevos roles partidarios
Bajo el nuevo esquema, Kicillof asumirá la presidencia del PJ bonaerense, mientras que otros cargos estratégicos se repartirán entre distintos dirigentes de peso dentro del espacio peronista. La reorganización incluye la designación de secretarías temáticas y áreas de coordinación política, con responsabilidades tanto en el interior provincial como en el conurbano bonaerense.
Fuentes partidarias señalaron que este esquema busca “reforzar los vínculos con los movimientos sociales, sindicatos y sectores intermedios”, así como generar una mayor articulación territorial que permita al partido recuperar protagonismo en elecciones locales y fortalecer la agenda de gestión provincial y nacional.
Repercusiones internas y expectativas abiertas
La designación de Kicillof fue recibida con apoyo por parte de varias líneas internas del PJ bonaerense, aunque también generó algunas voces críticas que pidieron mayor participación de dirigentes del interior y un equilibrio más amplio entre distintas corrientes. Aun así, la mayoría de los dirigentes destacaron la importancia de evitar fracturas internas en un año electoral clave.
Para el dirigente, asumir la presidencia del PJ de Buenos Aires implica la responsabilidad de articular propuestas electorales, consolidar estructuras partidarias locales y preparar al partido para desafíos políticos tanto provinciales como nacionales.
Qué sigue después del acuerdo
Con la presidencia partidaria ya definida, el PJ bonaerense avanza ahora en la definición de su estrategia electoral de mediano plazo, que incluye la consolidación de listas de unidad en distritos municipales clave, la ampliación de mesas políticas y la coordinación con referentes nacionales del peronismo.
Además, las autoridades partidarias anunciaron la convocatoria a encuentros territoriales y foros temáticos en diversas localidades, con el objetivo de reforzar el vínculo entre dirigentes y la base militante, así como diseñar propuestas que respondan a las demandas sociales y económicas de la provincia.