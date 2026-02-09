Axel Kicillof asumirá como presidente del PJ bonaerense tras alcanzar un acuerdo con el kirchnerismo

Kicillof será el nuevo presidente del PJ provincial. Sucederá a Máximo Kirchner que quedará al frente del congreso del partido

Qué cambian los nuevos roles partidarios

Bajo el nuevo esquema, Kicillof asumirá la presidencia del PJ bonaerense, mientras que otros cargos estratégicos se repartirán entre distintos dirigentes de peso dentro del espacio peronista. La reorganización incluye la designación de secretarías temáticas y áreas de coordinación política, con responsabilidades tanto en el interior provincial como en el conurbano bonaerense.

Fuentes partidarias señalaron que este esquema busca “reforzar los vínculos con los movimientos sociales, sindicatos y sectores intermedios”, así como generar una mayor articulación territorial que permita al partido recuperar protagonismo en elecciones locales y fortalecer la agenda de gestión provincial y nacional.

Repercusiones internas y expectativas abiertas

La designación de Kicillof fue recibida con apoyo por parte de varias líneas internas del PJ bonaerense, aunque también generó algunas voces críticas que pidieron mayor participación de dirigentes del interior y un equilibrio más amplio entre distintas corrientes. Aun así, la mayoría de los dirigentes destacaron la importancia de evitar fracturas internas en un año electoral clave.

Para el dirigente, asumir la presidencia del PJ de Buenos Aires implica la responsabilidad de articular propuestas electorales, consolidar estructuras partidarias locales y preparar al partido para desafíos políticos tanto provinciales como nacionales.

El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, dejará su cargo al que llegó en 2021

Qué sigue después del acuerdo

Con la presidencia partidaria ya definida, el PJ bonaerense avanza ahora en la definición de su estrategia electoral de mediano plazo, que incluye la consolidación de listas de unidad en distritos municipales clave, la ampliación de mesas políticas y la coordinación con referentes nacionales del peronismo.

Además, las autoridades partidarias anunciaron la convocatoria a encuentros territoriales y foros temáticos en diversas localidades, con el objetivo de reforzar el vínculo entre dirigentes y la base militante, así como diseñar propuestas que respondan a las demandas sociales y económicas de la provincia.