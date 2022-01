A días de la Tonada, el intendente de Tunuyán convocó a los empresarios por el pase sanitario

"No cuesta nada. Lo del pase sanitario es fantástico. No te ocupa ni recurso humano extra ni infraestructura. Es muy simple y ayuda a que no tengamos explotados el sistema de salud para abordar una situación complicada", opinó en diálogo con radio Nihuil un día después de que el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, expresara en conferencia de prensa que el pase está vigente como recomendación preventiva y que son los municipios y privados quienes pueden exigirlo en los casos previstos, como es el de los eventos multitudinarios.

"Hemos tenido gente explotada vacunando. Se ha hecho un gran esfuerzo desde la provincia, el municipio y el personal de salud para conseguir la puesta de la vacunación y ahora tenemos que ayudar. Mostrar el pase sanitario (carnet de vacunación con dos dosis aplicadas) sirve para que se termine pronto la pandemia", analizó mostrando su apoyo a la medida nacional.

Tras decidir su aplicación en los eventos masivos organizados por la municipalidad y analizar pedirlo en El Manzano histórico, Aveiro mantendrá una reunión con empresarios gastronómicos de Tunuyán para intentar "convencerlos" de pedir el pase sanitario en sus locales. "No será una exigencia pero sí queremos mostrarles datos. Es una manera de asegurarnos de que en invierno no tengamos que estar pensando qué hacemos con la cantidad de contagiados. Tienen que pensar que hace un año y medio no podían trabajar. Ahora pueden tener la responsabilidad de terminar con la pandemia, desde su lugar".

festival de la tonada tunuyan.jpg Tanto en el Festival de la Tonada como en la Vendimia, Tunuyán pedirá el pase sanitario (carnet de vacunación con dos dosis)

"Creemos que el comerciante lo puede exigir, como ya lo hizo con el barbijo, porque no vamos a estar con un municipal controlando en cada local", agregó además abriendo la posibilidad de pedido del pase en otros rubros.

"Queremos convencer al privado para que se sume a esta campaña y que cuide su trabajo", dijo. La intención, no es solo que gastronómicos y comerciantes se sumen al pedido del carnet de vacunación completo sino que también lo hagan los propietarios de cabañas y grandes hoteles.

Según señaló, a pesar de que no ha mantenido una conversación al respecto con sus pares de San Carlos y Tupungato, en toda la zona del Valle de Uco se analizan las mismas medidas. "Sé que están hablando con los prestadores, igual que nosotros".

Pedir el pase sanitario es una responsabilida que permite "seguir mentalizando a quienes no se quieren vacunar", indicó Aveiro.