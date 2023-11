Aveiro afirmó que Massa llega a Mendoza este viernes y no se descarta que se reúna con Suarez

Massa en Tucumán.jpg El ministro de Economía, Sergio Massa, tiene un acto en Mar Del Plata en horas de la mañana y luego arribaría a Mendoza.

Respecto a los motivos que lo traerán, había trascendido un anuncio sobre la instalación de cámaras y la puesta en funcionamiento de otras herramientas, dentro del programa conocido como Ciudades Seguras, que es motorizado junto al titular de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y que fue lanzado una semana atrás.

No sería lo único. Ante la consulta respecto a si potenciará el sistema Previaje, que precisamente tiene al Valle de Uco como uno de los lugares beneficiados por la cantidad de turistas, Aveiro dijo que el ministro no sólo lo ha impulsado sino que ya ha dicho que llevará un proyecto al Congreso para transformarlo en una ley permanente “y que no pueda ser eliminado por gobiernos de turno”.

En las últimas horas corrió el rumor de que el titular de Turismo, Matías Lammens, podría acompañar al candidato a territorio cuyano.

La llegada del ministro, a 16 días del balotaje

Massa iba a llegar el pasado miércoles 1 de noviembre, pero finalmente terminó modificando su agenda y pasó el recorrido para dos días después. Desde su entorno habían acompañado el anuncio de su visita con una frase que precisamente le atribuyen al conductor del Palacio de Hacienda: "Quiero el fin de la grieta".

El tunuyanino junto con Sergio Massa, el pasado 1 de agosto en Guaymallén.

Massa retornaría tres semanas después de su último paso por Mendoza, luego de su llegada el pasado viernes 13 de octubre. Aquel día empezaba el último fin de semana antes de las elecciones y el ex intendente de Tigre visitó San Rafael. Encabezó un acto frente a empresarios locales en el Centro de Congresos y Exposiciones de esa comuna.

A propósito, Aveiro les habló directamente a los empresarios mendocinos. Sobre todo, a los que exportan y a los que tienen en Brasil a su principal socio comprador. "Vamos a insistir con algo tan importante como que la producción de nuestra provincia siga comerciando con los brasileños, porque todos los días escuchamos a Milei diciendo que quiere romper ese vínculo. Es importante, por ese y otros tantos motivos, que a esta elección la gane Massa", apuntó el hombre del Valle de Uco.

Aveiro le apuntó a Milei por poner en peligro vínculos comerciales con Brasil.

En San Rafael, con los emprendedores que acudieron a verlo, Massa habría mantenido algunos conceptos similares. Allí también compartió junto a la militancia y a todo el peronismo mendocino en unidad, como hacía mucho tiempo no se lo veía. Hubo intendentes electos, salientes y legisladores del armado justicialista. Esta vez, de acuerdo a datos que llegaron a UNO, está todo listo para que acuda a una reconocida bodega de Maipú en horas del mediodía. Todo depende de lo que ocurra con su viaje a Mar del Plata.

"Quiero una Argentina en paz y con orden, con certezas y sin incertidumbre. Se viene una etapa de Gobierno de unidad nacional, sin entrar en reparto de cargos partidarios; sino para fortalecer la industria nacional y las pymes; con desarrollo federal, más coparticipación y crecimiento de exportaciones de productos con valor agregado”, fueron las palabras con las que el justicialismo mendocino acompañó los detalles de su llegada.

