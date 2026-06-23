El interbloque de La Libertad Avanza consiguió el respaldo de sectores dialoguistas para cambiar las condiciones de la sesión especial que busca la interpelación de Manuel Adorni. La presidenta de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, formalizó la convocatoria a una reunión de Labor Parlamentaria con el fin de reformar el acta acordada previamente entre las fuerzas políticas del recinto.
Avanzan las maniobras para frenar la interpelación de Manuel Adorni en el Senado
El oficialismo consiguió el respaldo de dialoguistas para modificar las condiciones de la sesión especial por Manuel Adorni y ganar tiempo en el Congreso
La intención principal radica en exigir una mayoría agravada de dos tercios de los presentes para habilitar cualquier debate sobre tablas que carezca de dictamen. De este modo, la oposición liderada por el peronista José Mayans, que impulsaba el tratamiento con mayoría absoluta de 37 legisladores, verá condicionado su margen de acción.
A cambio de mantener el criterio técnico de los dos tercios, el oficialismo ofreció abrir el tratamiento formal en la comisión de Asuntos Constitucionales. Con este movimiento administrativo, las propuestas de citación comenzarán un recorrido que postergará el debate público, al menos, hasta después del receso de invierno.
Reunión clave en Casa Rosada por la interpelación de Manuel Adorni
En paralelo a las negociaciones del Congreso, el propio jefe de Gabinete dispuso una serie de encuentros en la Casa Rosada con los 21 senadores que integran la bancada libertaria. Las reuniones se organizaron en diferentes franjas horarias durante la jornada para dar precisiones técnicas a la tropa propia.
El eje central de los encuentros ministeriales consiste en explicar detalladamente la evolución del patrimonio del funcionario, objeto de denuncias e investigaciones judiciales recientes. La idea de la cúpula del gobierno nacional es unificar la argumentación política y ratificar la solidez técnica de su defensa frente a las críticas.
A pesar de las tensiones internas ocurridas la semana pasada, cuando la propia conductora del bloque calificó la situación como una omisión ética, la estrategia defensiva se mantiene unificada bajo el mando de la conducción partidaria. No obstante, surgieron versiones sobre posibles ausencias puntuales en el esquema de visitas a la sede de gobierno.
Los números del oficialismo contra la interpelación de Manuel Adorni
Para bloquear de forma definitiva el intento de citación directa en la próxima sesión ordinaria, se necesita asegurar un piso mínimo de votos que impida a la oposición llegar a los dos tercios. El poroteo provisorio muestra que la bancada de La Libertad Avanza cuenta con una base sólida gracias al acompañamiento de aliados provinciales.
A los 21 representantes propios se sumaría el aporte de legisladores de fuerzas aliadas, como el Frente Renovador de la Concordia de Misiones y sectores del radicalismo. En los pasillos del palacio legislativo se especula con el acompañamiento de senadores radicales de Mendoza, lo que consolidaría un piso superior a los 24 sufragios.
Entre los respaldos clave se encontraría el del ex gobernador Rodolfo Suarez, cuyo voto resulta fundamental para las aspiraciones de la Casa Rosada. Si se convalida la exigencia de los dos tercios para habilitar el tratamiento, la oposición necesitaría alcanzar los 48 votos sobre tablas, una cifra que actualmente aparece lejana.
El escenario final tras el pedido de interpelación de Manuel Adorni
El interbloque conducido por Mayans cuenta con 25 integrantes propios y sumaría apoyos de partidos patagónicos y bloques menores de provincias unidas, pero el número final resulta insuficiente frente a la resistencia de los bloques dialoguistas. De mantenerse este panorama, el jefe de Gabinete ganará tiempo institucional y evitará el interrogatorio directo de la oposición.
Su única presentación programada ante la Cámara Alta quedará limitada a su primer informe de gestión, pautado originalmente para principios de julio, bajo las reglas tradicionales de las exposiciones ministeriales. La sesión fue fijada por las autoridades de la Cámara y se prevé que el inicio del debate en el recinto sea a las 15.