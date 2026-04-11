Autonomía municipal de San Rafael: la Corte formalizó el freno del proceso que pidió el Gobierno

La carta orgánica de San Rafael frenada

alfredo cornejo omar felix 2025 Alfredo Cornejo y Omar Félix, en otros tiempos: ahora la disputa por la autonomía municipal viene creciendo.

La medida judicial implica un freno total al avance institucional que había comenzado tras las elecciones en las que se eligieron convencionales. Esos representantes no podrán asumir ni comenzar a trabajar en la Carta Orgánica, al menos hasta que la Corte resuelva el planteo.

La postura de San Rafael fue avalada por el fiscal de Estado, Fernando Simón, quien aseguró que es totalmente esperable que un municipio quiera avanzar en el tema después de más de 30 años de que se reformó la Constitución Nacional.

El caso tiene además una particularidad política: la lista impulsada por el oficialismo municipal ganó en la categoría de convencionales, pero perdió -aunque por poco margen- en concejales frente a la oposición. Así, mientras unos cargos podrán asumirse, otros quedan congelados por la decisión judicial.

Desde el Gobierno provincial sostienen que el municipio no puede avanzar de manera unilateral hacia la autonomía. Argumentan que se trata de una atribución que requiere un marco previo definido a nivel provincial y califican el proceso como una extralimitación de competencias.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto para reformar un artículo de la Constitución de Mendoza. La iniciativa reconoce la autonomía municipal, pero establece condiciones: exige mayorías especiales para dictar cartas orgánicas, limita la creación de tributos y fija un control final de la Legislatura sobre esos textos.

Críticas por demoras y defensa del voto

Desde el peronismo cuestionan el momento en que se judicializó el conflicto. El senador Pedro Serra, alineado con Félix, planteó que el Gobierno tuvo tiempo para poner objeciones al proceso antes de las elecciones y no después. “Dejar que se convalide en las urnas y luego frenarlo no parece correcto”, señaló.

Según explicó, el intendente deberá responder en un plazo de diez días y luego será la Corte la que defina cómo sigue el caso. Para Serra, las medidas adoptadas tienen un efecto claro: demorar la asunción de los convencionales y enfriar el proceso.

El legislador también vinculó esta situación con el proyecto de reforma constitucional que impulsa Cornejo. A su entender, el freno judicial le da tiempo al oficialismo provincial para avanzar con esa iniciativa y fijar nuevas reglas de juego para todos los municipios.

Desde San Rafael, en tanto, sostienen que el proceso tiene legitimidad democrática. La discusión, ahora, quedó trasladada al plano judicial y legislativo, en espera de que la Corte resuelva y que la Legislatura trate el proyecto de ley que envió el gobernador.