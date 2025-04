Argentina, un país donde la política se percibe standapera

Un súper monologuista como fue Enrique Pinti decía que uno de los grandes disparates argentinos era el de asegurar que existe el peronismo de izquierda. "Eso es como hablar del helado caliente. No existe".

La diputada nacional libertaria Lilia Lemoine calificó de "fantástico" que lo hubieran echado del gobierno a Julio Garro, quien era secretario de Deportes. "Ese tipo estaba arrodillándose, se lo veía como que estaba a punto de sobarle la quena a alguien", opinó la legisladora más lenguaraz del equipo de La Libertad Avanza en el Congreso.

Lilia Lemoine, diputada Electa de LLA.jpg La libertaria Lilia Lemoine, muy cerca del stand up.

Otro standapero se planta frente al reflector, mira al público, hace un silencio cómplice y pregunta: "¿Ustedes se han dado cuenta de la cantidad de gente fea que hay?". El chascarrillo es coherente con ese oficio que se nutre del desenfado y el ingenio en un espacio destinado a eso.

Distinto es cuando, por ejemplo, el que se quiere hacer el chistoso es el vocero presidencial y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, quien no cobra un suculento sueldo del Estado para que ande contando chistes ni tampoco para que ofrezca visiones personales de los temas nacionales sino para que nos transmita el parecer del presidente y de los ministros.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Javier Milei, aseguró que "no hay ningún motivo en la economía argentina para que haya una inflación ni se genere una alarma con eso a raíz del levantamiento del cepo", Y agregó: "Yo no tendría ninguna preocupación con lo que vaya a pasar el lunes con el dólar. Y si aumenta el lunes, seguramente va a bajar el martes y en los días posteriores".

Tras la opinión de Francos, recordamos lo que le habíamos oído recitar a un standapero; "Me hago responsable de lo que digo, no de lo que entiendas".

Hace unos días Alejandro Fantino -referente de Neura en el streaming- defendió a Javier Milei de los "econochantas", y cargó contra dos profesionales del CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) por propiciar una devaluación para provecho personal. El ex Animales sueltos aseguró que "los informes de esta gente se pagan en dólares y con tres informes mensuales se alquilan un yate en Rimini (Italia) y ponen a cuatro odaliscas a bailar".

Un mendocino genial, Joaquin Lavado "Quino", tenía clarísimo su trabajo creativo como humorista gráfico. Lo explicaba así: "En mí, la constante es el humor sobre poderosos y débiles, la relación entre el poder y la gente". Una frase simple y concreta, que los periodistas deberíamos tener muy presente.

quino.jpg Quino nos recordó que el humor puede ser una reflexión del vínculo que existe entre los poderosos y los débiles.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, siempre tan cortante, reveló que en el Gabinete de ministros festejaron el levantamiento del cepo cambiario "como si fuera el último penal de Montiel en el Mundial. Fue con la misma emoción".

A la emocionadísima Bullrich le podríamos dedicar la frase de un monologuista (de los reales, no de los políticos que "hacen de") quien solía decir que "una conciencia que se autodefine limpia es, por lo general, una señal de mala memoria".

Está visto que los que tienen más necesidad de fanatismo carecen de sentido del humor. Los ciudadanos con sentido del humor raramente se van a volver intolerantes, "salvo que previamente lo hayan perdido", como nos enseñó Amos Oz.

Muchos políticos se jactan de ser ordinarios. Para ello ponen énfasis en esa lamentable costumbre de creer que la marginalidad impostada los va a acercar al pueblo. Torpeza que maridan con su ira a la que muestran con orgullo.

Javier Milei con la motosierra.jpg Milei ha destinado bastante tiempo a describir con pelos y señales el destino que tendrá -según él- la zona anal de sus adversarios políticos.

Es como si la ausencia de templanza y de criterio fuera un signo positivo de los nuevos tiempos populistas de derecha. Por izquierda (peronista) también aquellos valores solían faltar en la gestión de Cristina, aunque esa ausencia no era tan descarnada como los del actual mandatario, siempre propenso a advertir lo que le ocurrirá a la zona anal de los zurditos.

A uno de los cómicos solitarios de stand up le escuché rematar uno de sus monólogos de esta manera: "No me gusta que los demás hablen cuando interrumpo. Es que la vida es un pañuelo, y a veces nosotros somos un moco".