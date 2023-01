Durante enero, los compromisos de la Argentina ascienden a 2.597 millones de dólares.

El lunes 9 de enero se realizó el pago más fuerte por 1.282 millones de dólares, mientras que el total se completará el lunes 30 de enero con el giro de 674 millones de dólares.

El EFF vigente establece que el FMI le gira a la Argentina el dinero para pagar los vencimientos del stand by generando nuevos plazos de pago, es decir, que el stand by no fue cancelado, sigue su curso y se repaga con los desembolsos periódicos.

El último se concretó a fines de diciembre y fue por 6.000 millones de dolares que sirvieron para cumplir con la meta de acumulación de reservas y ahora se utilizan para las obligaciones del primer trimestre del año.

La próxima revisión se iniciará en los próximos días y auditará las cuentas al 31 de diciembre de 2022, cuyos lineamientos generales estarían cumplidos.

El viernes pasado el Banco Central de la República Argentina (BCRA) pudo mejorar su posición de reservas al incorporar 200 millones de dólares provenientes de préstamos para inversiones en infraestructura.

Si bien la relación con el FMI se encuentra aceitada, hay dos puntos en que existen contrapuntos. Por un lado está la negativa del organismo a rever el tema de la sobretasa que paga el país por haber tomado préstamos por sobre su cuota y el segundo punto álgido es la discusión sobre "el costo de la guerra".

Argentina plantea que el conflicto bélico le costó al país un adicional de 5.300 millones de dólares, pero para el FMI fue de 3.200 millones de dólares.

El Gobierno argentino considera que, al ser un problema generado por las principales potencias mundiales, debe haber algún tipo de compensación para los países emergentes que sufrieron las consecuencias.

En realidad el ministro de Economía, Sergio Massa, pretende buscar vías alternativas de financiamiento para un año que luce durísimo dada la caída de ingresos por la cosecha producto de la sequía. Este año el déficit debe reducirse a 1,9%.

En su discurso, Massa asegura que no es la intención de la Argentina modificar el acuerdo vigente sino que se encuentren mecanismos para contemplar la situación.