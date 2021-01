Ante la falta de respuestas del Estado, Righi propuso municipalizar los servicios

La gente del campo es muy buena, pero está comenzando a cansarse La gente del campo es muy buena, pero está comenzando a cansarse

En cuanto a este último punto, Righi manifestó que hay intenciones de movilizarse a Casa de Gobierno a reclamar.

Reuniones por la inseguridad

El intendente manifestó que en varios distritos de zonas rurales de Lavalle, especialmente en El Paramillo, ha habido una seguidilla de robos, muy violentos.

Grupos de hasta diez personas entran en las casas, y en algunas circunstancias han llegado a pegarle a los abuelitos adelante de los nietos Grupos de hasta diez personas entran en las casas, y en algunas circunstancias han llegado a pegarle a los abuelitos adelante de los nietos

En cuanto a esta problemática, el intendente explicó que se ha reunido con los vecinos de estos distritos y aseguró qu están con mucho miedo, ante la ausencia de móviles policiales que patrullen la zona

También explicó que hay otro tipo de necesidades que se suman a estas y las agravan. Por ejemplo, el estado de los caminos, o la falta de frecuencia de los colectivos.

La gente me decía que si querían salir rápido de la casa, destruían el auto por cómo están los caminos rurales La gente me decía que si querían salir rápido de la casa, destruían el auto por cómo están los caminos rurales

Consultado acerca de la posibilidad de hablar con el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, Righi aseguró que no ha podido hablar con él.

Levrino nunca vino a Lavalle, sinceramente tengo que decir que es así Levrino nunca vino a Lavalle, sinceramente tengo que decir que es así

Como apoyo del municipio, Righi dijo que pondrán un sistema de cámaras que monitoree las zonas rurales.

Abandono y falta de respuestas

En cuanto a lo descuidados que se encuentran los servicios en las zonas más rurales del departamento -y que el intendente manifestó que no pasa solo en Lavalle, sino en otras zonas alejadas de las ciudades- Righi sostuvo que debe haber un cambio de paradigma y municipalizar estos servicios, a fin de darle una respuesta más rápida y concreta a los vecinos.

Estoy proponiendo que de alguna manera se plantee la posibilidad de municipalizar el transporte, vialidad, agua, energía eléctrica. Entiendo que las instituciones del Estado están agotadas y que no están dando las respuestas eficientes que la comunidad necesita en este momento Estoy proponiendo que de alguna manera se plantee la posibilidad de municipalizar el transporte, vialidad, agua, energía eléctrica. Entiendo que las instituciones del Estado están agotadas y que no están dando las respuestas eficientes que la comunidad necesita en este momento

En este sentido, dejó afuera a la policía, ya que es un tema pura y exclusivamente de injerencia provincial.

También manifestó que a los primeros que les llegan las quejas y los problemas es a los intendentes.

Sentimos la impotencia de no tener recursos y herramientas para poder actuar. lo que podemos hacer es gestionar, hacer la nota, llamar al ministro. Pero pasa el tiempo y no tenemos la respuesta necesaria. En lugar de mejorar, vamos empeorando Sentimos la impotencia de no tener recursos y herramientas para poder actuar. lo que podemos hacer es gestionar, hacer la nota, llamar al ministro. Pero pasa el tiempo y no tenemos la respuesta necesaria. En lugar de mejorar, vamos empeorando

La gente se va del campo

El intendente destacó que, al vivir la cantidad de dificultades por las que tiene que pasar la gente que habita las zonas rurales, optan por irse.

Nos preocupa porque esto también hace que la gente se vaya de los lugares rurales, que son los que producen, los que trabajan la tierra. Seguimos acumulamos familias en la periferia de las ciudades que buscan la seguridad, escuela cerca, frecuencia de colectivos, médico Nos preocupa porque esto también hace que la gente se vaya de los lugares rurales, que son los que producen, los que trabajan la tierra. Seguimos acumulamos familias en la periferia de las ciudades que buscan la seguridad, escuela cerca, frecuencia de colectivos, médico

Como ejemplo, contó que en el distrito de Jocolí Viejo, el agua que utilizan viene directamente con barro, y que no la pueden usar ni para bañarse.

Más casos de Covid-19 en Lavalle

Consultado acerca de si han aumentado los casos de Covid-19 en su departamento, el intendente manifestó que sí ha habido un aumento después de las fiestas.

Por otra parte destacó que no hay infraestructura hospitalaria para dar respuesta a los casos más graves, que estos deben ser derivados a Mendoza.

El hospital Scícoli es un gran Centro de Salud, donde se puede dar contención a casos leves y moderados. Los más difíciles no se pueden contener El hospital Scícoli es un gran Centro de Salud, donde se puede dar contención a casos leves y moderados. Los más difíciles no se pueden contener