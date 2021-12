Además la ministra también adelantó que está en negociaciones con el sector privado para que ellos se sumen a la campaña de vacunación en Mendoza. "Estamos hablando con las instituciones privadas para seguir descentralizando el sistema de vacunación porque tenemos mucha demanda", admitió Nadal.

La postal de las largas colas en las puertas de los vacunatorios de mendocinos ávidos de colocarse la tercera dosis contra el Covid, se volvió a repetir este miércoles como viene sucediendo desde el lunes cuando se anunció que la colocación de la tercera dosis, se daría de forma espontánea para los mayores de 18 años y con cuatro meses desde la segunda dosis.

Los no vacunados tendrán un mayor aislamiento

En la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) de la que participó la ministra Nadal este miércoles, surgió el planteo de si reducir o no el aislamiento de quienes se contagien de Covid, en este momento ante la llegada de la variante Ómicron.

"Se está discutiendo eso en virtud de que la variante Ómicron que da muchísima contagiosidad y una persona positiva contagia o genera muchos contactos estrechos, pero el curso de la enfermedad es más leve y disminuye el número de hospitalizaciones críticas. Ese es el primer criterio para bajar los días de aislamiento" adelantó Nadal.

Pero además la ministra mendocina anunció que en el COFESA surgió que se va a diferenciar el aislamiento entre quienes estén vacunados y quienes no hayan recibido sus dosis: "el que no esté vacunado deberá estar aislado más tiempo. Eso tiene que ver con que quien tiene el esquema de vacunación completo, si bien se contagia y tiene la misma carga viral que el no contagiado, esa carga viral disminuye mucho más rápido en quien está vacunado que quien no lo está", explicó.