Aníbal Fernández le apuntó a Máximo: "¿No te gusta? Esperemos a cuando seas presidente"

Aseguró que el presidente Alberto Fernández insistió en tratar de convencer al funcionario para que mantuviera su lugar en la Cámara de Diputados.

A la vez, señaló que la designación de Germán Martínez apunta a "reemplazarlo y seguir adelante con una estrategia en común que comprenda a todos, también a Máximo".

Aníbal Fernández "no le asigna valor" a las diferencias con Máximo Kirchner

El ex ministro de Néstor y Cristina Kirchner manifestó que "no le asigna valor" al comunicado con el que Máximo hizo públicas sus diferencias con el mandatario, sobre la estrategia en la negociación con el FMI.

"La importancia de la discusión que tiene a la Argentina en vilo se tiene que dar en máximos niveles, y esos máximos niveles yo no los veo como una discusión en la Cámara de Diputados", argumentó.

En declaraciones televisivas, el ministro negó cualquier ruptura al interior del Frente de Todos: "Para los que venimos del peronismo es muy fácil explicarlo, si primero está la patria, y la patria es la que está en riesgo, es de suponer que todos lo que vamos a hacer es sumarnos a una estrategia que está llevando adelante el Presidente".

"No puede haber cuarenta cabezas, hay una sola y está pensando en llevar las cosas de una determinada manera. ¿No te gusta? Y bueno, esperemos a la próxima cuando vos seas Presidente", subrayó.

"Lo único que falta es que le diga al Presidente que no lo acompaño porque él no hace lo que yo quiero, no sirve eso, no es así, hay un Presidente elegido por la voluntad popular y es el que responde a las exigencias de lo que nos está sucediendo a los argentinos y es el que tiene que hacerse cargo de dar vuelta esa situación en la que nos encontramos que es impagable", continuó Fernández, con dureza.

Respaldó a su par de economía, Martín Guzmán

Por otro lado, el titular de la cartera de Seguridad aseguró que su par de economía, Martín Guzmán, "peleó con dos escarbadientes usados", en relación a la negociación con la entidad financiera, y destacó que el resultado "no es para festejar pero había que pasarlo y seguir avanzando con el resto de las cosas".

En la misma línea, cuestionó la posición de los sectores kirchneristas frente al principio de entendimiento: "¿Ahora propiciamos salir del default con los organismos públicos? ¿Cómo conseguiríamos ayuda de Rusia, de China o Europa que nos exigen antes de empezar a hablar que estemos en condiciones con el Fondo Monetario Internacional?".

"No hay posibilidad de andar peleando todos los días por una discusión distinta", disparó Fernández en un claro mensaje interno.

Para el funcionario, el plan presentado por el oficialismo en el Congreso no tendrá modificaciones. "Algunos de nuestros compañeros pueden no estar de acuerdo, pero llega un momento en que no se puede discutir mas y hay que avanzar", aseveró.

Por último, criticó la postura de la oposición al tildar de "incoherencia y falta de respeto hacia el pueblo argentino" el no acompañar "el conflicto que generaron".

Fuente NA.