Al advertir la situación, la vicepresidenta del interbloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, pidió la palabra para plantear una cuestión de privilegio por lo que calificó como "un conflicto con dos senadoras".

Embed

"Me da mucha vergüenza tener que plantearlo. Es sobre la posición de una banca de dos senadoras. Es bochornoso que se den estas circunstancias, que una senadora se pare a izar la bandera y otra le ocupe la banca", recriminó Sagasti.

"Este Senado siempre respetó el decoro y las buenas prácticas, más allá de las distintas representaciones partidarias. Iniciar una sesión con una ocupación de una banca por otras senadora es un papelón para todo el Senado de la Nación", agregó.

La presidenta del PJ de Mendoza se refirió a una supuesta disputa por la banca entre Riollo y Vega, quien ingresó al Senado como aliada de Cambiemos y luego se apartó de ese espacio para acompañar al oficialismo.

"¿Qué es lo que va a seguir, asaltar los despachos a la noche?. No me voy a poder ir de mi lugar porque nos van a ocupar la banca", reprochó la senadora.

"Le pido por favor a la banca de la oposición que corresponda resolvamos esta situación con diálogo", agregó.

Mientras hablaba Sagasti, las imágenes mostraron a Alfredo Cornejo, con una expresión que algunos podrían interpretar como -por lo menos- de incomodidad.

Alfredo Cornejo en el Senado.JPG Alfredo Cornejo mientras hablaba Fernández Sagasti.

Qué dijeron las senadoras involucradas

Riollo pidió la palabra para responder las acusaciones al señalar que "se faltó a la verdad".

"Me veo agraviada, no es verdad que una senadora se levanta y otra le ocupa la banca", afirmó Riollo, quien dijo que "debe haber un diálogo y mantenerse las buenas prácticas y lamentablemente esto no sucedió".

Vega por su parte, acusó a la bancada de Juntos por el Cambio de "acosarla" después de que abandonó el espacio y aseguró que desde ese bloque se le pidió devolver la banca.

"Los primeros días de marzo recibo un llamado pidiéndome mi lugar porque no querían que estuviera sentada en el medio de ellos", dijo Vega, y contó que partir del 29 de diciembre se "inició un acoso constante hacia mi persona".

"Son los mismos que me acosaron previo al ingreso a este recinto y que tienen más horas sentados ante los canales de televisión que en este recinto", dijo.

Los reclamos motivaron las intervenciones del jefe de los senadores radicales, Luis Naidenoff, quien negó las acusaciones, y de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma, que pidió orden en el uso de la palabra ante las interrupciones fuera de micrófono.

"Sea un poquito hombre", le dijeron a Juez

El senador por Córdoba de JxC Luis Juez pidió también la palabra para señalar que este tipo de actitudes tienen que ver cuando se destruyen las reglas de juego y se instaura "el vale todo".

Ledesma, incluso, pidió al senador Juez que "no le falte el respeto" después de que el legislador le insinuó que estaba "teniendo dificultades para conducir esta sesión".

"Es una falta de respeto de usted hacia mi persona. Usted no me va a venir a marcar a mi el timing. Yo tengo que impartir las órdenes. No le falte el respeto a una mujer, por lo menos sea un poquito hombre y diga disculpe", fueron algunas de las frases que Ledesma le dirigió a Juez.