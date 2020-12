"Yo les pido que trabajemos sobre dos ejes fundamentales, sobre la posibilidad de vacunarnos, que es concretamente una posibilidad para evitar la enfermedad, pero también que no relajemos los controles, no a fin de año. A veces me da la sensación de que hay cierta tranquilidad o relajación y que pensamos que la pandemia pasó. La pandemia no pasó, estamos en una pausa epidemiológica", reclamó enfática, Nadal.