Alvear y San Rafael probaron el martes el sistema de lucha antigranizo sin pilotos de APLA

Lucha antigranizo en el Sur.jpg Este martes se realizaron las primeras maniobras en el Sur de la lucha antigranizo. Prensa de San Rafael

Se trata del hangar “Valentín Lafargue”. También se inauguró la nueva pista de maniobras.

El intendente Félix resaltó que “es importante recordar y tener presentes a las personas que la sociedad valora. Quiero destacar la integración pública-privada entre municipio y aeroclub, que ha generado importantes avances, como por ejemplo es la lucha antigranizo que hoy ha tenido con éxito su primera actividad”.

“Vamos a seguir trabajando para que el aeroclub siga creciendo, para que esta sinergia siga siendo exitosa”, añadió el jefe comunal.

Félix valoró la inauguración de la pista de rodamiento del aeropuerto Germanó y agregó: “Es una inversión necesaria que hace al desarrollo de San Rafael. Vamos a seguir trabajando para lograr lo que falta”.

Sistema activo de lucha antigranizo sin APLA

El martes por la tarde, el gremio de APLA lanzó un categórico comunicado en el que advertía que en medio de la contingencia no estaban dadas las condiciones dadas para pilotear.

“Informamos que aún no hemos llegado a un acuerdo con la intendencia de San Rafael sobre el reinicio de operaciones del Sistema de Mitigación de Granizo”, informaron.

“En APLA, nuestra prioridad es la seguridad de los/as pilotos y las condiciones de seguridad no son las adecuadas para una actividad de alto riesgo como lo es la lucha antigranizo. Por eso, no vamos a apoyar este proyecto, ya que no cumple con los estándares de seguridad operacional que necesitamos”, denunciaron.

El conflicto fue desmentido por los intendentes Félix y Alejandro Molero al consignar que ninguno de los pilotos afectados a la mitigación de las tormentas pertenece a APLA.