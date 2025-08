Álvaro Martínez cruzó a la oposición, que logró quórum para tres leyes que incomodan a Milei

Embed - SESIÓN EN VIVO: 6 de agosto de 2025 - Diputados Argentina

Tampoco los diputados Mercedes Llano, Facundo Correa Llano, Lourdes Arrieta y Martínez, quien protagonizó un par de cruces durante la sesión.

Tensa sesión con cruces mendocinos en el Congreso

Los mendocinos Mercedes Llano y Álvaro Martínez fueron protagonistas durante la sesión especial convocada por la oposición. En defensa del gobierno nacional, expresaron su rechazo al proyecto de ley de financiamiento universitario por ser “incompatible con el compromiso de equilibrio fiscal asumido por el presidente Javier Milei”.

La diputada del Partido Demócrata, parte del bloque de La Libertad Avanza, sostuvo que "las iniciativas en cuestión – sumando la ley de emergencia por el Garrahan- plantean recomposiciones retroactivas, indexaciones a futuro, actualizaciones automáticas de partidas asignadas a gastos de funcionamiento sin determinar cómo se solventarán los mayores costos que conllevan".

“En lugar de seguir insistiendo con este recetario de medidas populistas, deberíamos estar discutiendo y planteando cómo orientar el modelo universitario hacia la excelencia académica y al desarrollo de nuestro país”, dijo la mendocina.

mercedes llano congreso

Y disparó contra la oposición: "Explotan causas nobles con fines electorales".

Más adelante, Álvaro Martínez tomó la posta contra los diputados opositores y tildó de “insólito” que “quieran seguir intentando interferir y que el Gobierno se caiga atacando el equilibrio fiscal”.

Al afirmar que la ley de presupuesto universitario no especifica de dónde sacar el dinero, fue interrumpido por la diputada radical Danya Tavela, de Buenos Aires: “De dónde lo financian decidan ustedes porque no han bajado ni un solo impuesto, no traen ley de Presupuesto ni dan permiso para discutirla, es un problema suyo que no traten estos temas con seriedad".

A lo que el mendocino respondió: “Los que gobiernan son los que toman decisiones y el impuesto que más hemos bajado es la inflación. Cuando ustedes gobiernen y tomen decisiones, en vez de presentar proyectos para la tribuna, podemos discutir qué impuestos se bajan”.

En un segundo momento, Martínez afirmó que la “universidad pública no está en peligro” y argumentó: "El proyecto que estamos tratando tiene un título noble, pero el contenido es engañoso, habla de financiamiento universitario, pero en el fondo buscan garantizar los privilegios para pocos, gastar con discrecionalidad. La universidad pública no está en riesgo, no está en peligro, lo que está en peligro son las fiestas que pretenden hacer con los recursos universitarios".

El que recibió el golpe de Martínez fue su coterráneo Bermejo, quien inmediatamente apuntó: “Hablan del déficit fiscal, pero no los escuché quejarse cuando bajaron las retenciones al campo. Ahora sí les preocupa de dónde saldrá la plata. Saldrá de las viviendas que no se están haciendo en Mendoza, la obra pública que recortaron a municipios en la provincia, la plata que no les mandan a los talleres protegidos para personas con discapacidad".