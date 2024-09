Alfredo Cornejo y el gobernador de Neuquén acordaron políticas de salud pública para ambas provincias

A esto se le suma el trabajo en conjunto en cuanto a investigación en patologías prevalentes, vacunas, complementación, transferencia de tecnologías y reactivos diagnósticos. La asistencia para el desarrollo de programas en enfermedades prevalentes en la región y productos para la salud, a fin de integrar o complementar el sector de ambas provincias.

Políticas en conjunto para problemáticas federales

Figueroa agradeció a Cornejo por su disposición a esta nueva integración entre las dos jurisdicciones y señaló que “tenemos mucho para complementarnos, no sólo en el subsuelo, sino por encima del suelo, con nuestra gente, principalmente con las políticas de Estado que vamos a entrelazar para poder crecer”.

Además, el mandatario neuquino hizo hincapié en los ministros presentes y dijo que “es bueno que podamos avanzar en ambas provincias, contagiando a los distintos equipos de esta impronta, porque son los continuadores de todo esto que hoy emprendemos”.

Por su parte, el Gobernador Alfredo Cornejo puso la lupa en este tipo de convenios, ya que consideró que marcan coincidencias en el desarrollo y crecimiento económico de las provincias. “Es esencial trabajar en conjunto en áreas como salud, seguridad e infraestructura para lograr un país más federal y productivo”, aseguró y dijo que “tenemos muchas coincidencias de cómo vemos el país, nuestras provincias, el compromiso por el desarrollo y por el crecimiento económico imprescindible para la Argentina”.

Acuerdos de trabajo con otras provincias

El mandatario mendocino trajo a colación el convenio firmado anoche en la gala anual Best of Mendoza’s Wine Tourism 2025 de cooperación institucional entre ambas provincias, para la promoción del agroturismo y enoturismo: “Necesitamos crear riquezas, incrementar la productividad de nuestro país y, sin duda alguna, no sólo en el subsuelo, con el petróleo y el gas, sino que tenemos vínculos culturales por ser vecinos”.

Es más, Cornejo trajo a colación los acuerdos rubricados entre Mendoza, San Juan y San Luis en materia de seguridad y mencionó que este nuevo convenio con Neuquén permitirá avanzar como región. “Sin duda, si este país vuelve a ser federal como corresponde, tenemos mucho para hacer en Mendoza, en Neuquén y en forma conjunta y asociada”, remarcó.

Dirigiéndose a su par Figueroa, el mendocino agregó: “Si bien es tu primera vez como gobernador, sos un hombre de Estado y tenés una formación muy adecuada como para sacar adelante a tu hermosa provincia. El mensaje es muy claro, es de trabajo conjunto en todas las áreas y todos tenemos para aprender”

Luego de los discursos, el ministro Mema explicó que con la firma de este convenio se busca integrar los límites con Neuquén, como se está haciendo con San Juan y San Luis. “El objetivo es que el ciudadano que recorra estos caminos tenga que hacer la menor cantidad de trámites posibles, por eso, con Neuquén tenemos un vínculo económico, de matriz productiva, de migración por cuestiones educativas”, aseguró el funcionario y explicó que lo firmado permitirá crear una ruta de datos que nos vamos a compartir entre ambos estados, tanto para la salud como para la educación, como para la seguridad”.

También participaron del acto, el ministro de Gobierno de Mendoza, Natalio Mema; el jefe de Gabinete de la vecina provincia, Juan Luis Ousset, y el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, entre otros funcionarios y legisladores.