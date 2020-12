Sin embargo, el diputado nacional por Mendoza y ex gobernador, no esconde su pedilección por los cargos ejecutivos y al ser consultado sobre el rol que podría tener en las próximas elección aseguró: "Si puedo evitarlo, en las próximas elecciones legislativas preferiría no ser candidato, no me seducen los cargos legislativos, este año entre la pandemia y la deliberación legislativa de gente que habla y sólo se escucha a sí mismo, no he sido muy feliz" se sinceró en el programa Al rojo vivo de Floyd tv on line y añadió: "si las circunstancias se dieran, desde el equipo que conformo con Rodolfo Suarez, los intendentes y dirigentes, volvería a ser gobernador, en ese contexto ,si se necesitara iría a ser candidato, como lo hice como diputado nacional".