El ex gobernador Cornejo realizó un paralelismo entre lo que ocurrió en octubre de 1983 y lo que sucede en estos momentos en la Argentina. “Hay dos similitudes que creo que brindan un paralelismo con esa época: una es mala y tenemos que asumirlo como tal, ya que en 38 años de democracia los indicadores de distribución del ingreso son peores que en el inicio”, aseguró Cornejo.

A esto, agregó que para una democracia verdadera se requieren buenas administraciones y buenos liderazgos que cambien esa situación. “Debemos hacer autocrítica, incluso a quienes hemos hecho buenas administraciones”, señaló.

DSC_0846.JPG Alfredo Cornejo durante su discurso en un acto que se hizo este sábado en Godoy Cruz.

Es más, el también presidente de la UCR nacional disparó contra el gobierno nacional y dijo que quienes están más en deuda son quienes se asumen populares y no han gobernado para el pueblo: "Han hecho retroceder al país con mucho relato de la pobreza pero no han hecho nada para esto cambie”. Además, comentó que mientras en Mendoza la educación pública funciona, desde la Nación no lo han logrado: “No pudieron lograr la igualdad de oportunidades ni en el aparato sanitario y ni en tantas otras cosas. Hay una regresión enorme”.

Cornejo hizo hincapié en los jóvenes y le dio un mensaje a la militancia: “Hay un desafío fuerte nacional y provincial. Seguimos en la actividad política y sumar a los jóvenes es la prioridad para nuestra generación”.

Volviendo a lo ocurrido el 30 de octubre del ’83, el ex gobernador recordó todo el país creía que Alfonsín perdía los comicios, pero aclaró que sorprendió a todos. “El 12 de setiembre pasado pasó lo mismo. Sorprendió que desde Juntos por el Cambio lográramos un apoyo tan importante de la sociedad, fue una señal del pueblo argentino que busca un equilibrio de poder en nuestro país, con un espacio de esperanza”, sumó.

“Esa reflexión histórica es la que nos esperanza para que exista equilibrio de poder en la Argentina, que Cristina pierda el poder que ha tenido y que generemos un espacio de esperanza y en el 2023 de alternancia en el Gobierno nacional”, finalizó Cornejo.

DSC_0933.JPG El candidato a senador nacional, Alfredo Cornejo, en una foto con militantes radicales.

A su turno, el presidente de la Unión Cívica Radical de Mendoza, García Zalazar, dijo que recordar esta fecha histórica es siempre importante, pero lo es más en el contexto actual: "El 14 de noviembre vamos a tener una posibilidad de transmitir un mensaje que creo que la ciudadanía va a acompañarlo, en Mendoza de Cambia Mendoza y a nivel nacional de Juntos por el Cambio”. Y dijo que el principal desafío es aplicar un modelo distinto y es el que encarnó Alfonsín: "La posibilidad de recuperar ciertos valores, la convicción de que la ética y el poder en la administración de gobierno se ejercía de otra forma y es todo lo contrario a lo que representa el kirchnerismo”, añadió.

El intendente citó a Facundo Manes y dijo que hace dos días puso como ejemplo nacional a Mendoza, “la Mendoza de Cornejo y Suarez, es el legado de Raúl Alfonsín" y aseguró que los gobernadores e intendentes del Frente Juntos por el Cambio y Cambia Mendoza piensan como él pensaba. "Nosotros en Mendoza no permitimos que el populismo se llevara puesta nuestra provincia. Así lo hicieron bloques legislativos, de concejales y así lo tenemos que seguir defendiendo y transmitiendo a la gente para el 14 de noviembre”, destacó.

Antes del acto, Cornejo visitó el Comité Departamental de Guaymallén y junto al intendente Marcelino Iglesias recordaron a Alfonsín junto a la militancia de ese departamento.