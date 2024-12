Alfredo Cornejo resaltó la posibilidad de hacer minería sustentable incluso en sitios muy poblados

cornejo en sevilla.jpg

Los avances de la minería que sorprendieron a los mendocinos

El complejo minero hidrometalúrgico Cerro Las Cruces (CLC), es un referente a nivel mundial, ya que cuenta con una de las plantas más avanzadas y con mayor sostenibilidad del mundo, en la que se producen planchas de cobre de máxima calidad.

Según información proporcionada por el Gobierno de Mendoza, la minería metalífera en Andalucía facturó 4.500 millones de euros en el 2023, se generaron 12.000 empleos directos y aproximadamente, 32.000 indirectos

En cuanto a la cantidad de mineral producido en un año está cerca de 21 toneladas métricas.

En la última década se han invertido 2.950 millones de euros en este emprendimiento minero.

Lo que más sorprendió es la sustentabilidad del emprendimiento, según refirió la ministra Jimena Latorre.

Cobre Las Cruces-Cornejo-Sevilla (1).jpg Alfredo Cornejo integró la comitiva argentina que visitó Cobre Las Cruces en Sevilla.

Un emprendimiento minero sostenible y con licencia social

Lo que la titular de la cartera de Ambiente, Minería y Energía destacó fue que el sitio, que integra toda la cadena de valor desde la mina a cielo abierto hasta la producción de las planchas de cobre, está ubicado en pleno centro de Sevilla. Esto indica que se puede integrar el proyecto minero a la comunidad y además tener un impacto controlado.

Nos hemos quedado asombrados del proceso y el desarrollo tecnológico de la mina Nos hemos quedado asombrados del proceso y el desarrollo tecnológico de la mina

Latorre resaltó las buenas prácticas ambientales del proyecto, el sistema de gestión hídrica, que a pesar de los años de sequía de la región, ha mantenido en todo momento el buen nivel de los acuíferos.

La ministra no dejó afuera una de las premisas con las que se han encarado los proyectos de minería en Malargüe: la mina de Sevilla tiene licencia social por su sostenibilidad, lo cual demuestra que es posible compatibilizar minería con agricultura.

La Mendoza moderna ya no se plantea si minería sí o minería no, sino cómo queremos hacer minería La Mendoza moderna ya no se plantea si minería sí o minería no, sino cómo queremos hacer minería

Un centro minero que factura 2.600 millones de euros anuales

Además de CLC en Sevilla, las autoridades mendocinas visitaron la planta Atlantic Copper, un centro minero en Huelva que produce cobre refinado y factura 2.597 millones de euros mientras que invierte de 30 millones de euros anuales. Por otra parte, este emprendimiento ha generado 2.500 empleos directos, indirectos e inducidos en la región.

Su capacidad de producción es de 285.000 toneladas de cobre refinado al año y se trata también de un proyecto sostenible, ya que para la fundición la planta tiene una cerntral térmica que se utiliza para generar energía eléctrica que autoabastece el lugar, poniendo en práctica el sistema de recuperación del calor.

Los funcionarios pudieron estar en contacto con todos estos modelos de sustentabilidad para después poder aplicarlos en Mendoza.