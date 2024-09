Alfredo Cornejo: "El juez Sarmiento no cumplió la ley"

Para el gobernador "el juez Sarmiento no cumplió la ley" ya que según él, el asaltante "debería haber estado privado de la libertad y hubiésemos evitado un homicidio", sentenció.

El mandatario recordó que Pereyra tenía condena "a 11 años y pico y no cumplió la condena y salió en libertad porque un juez de garantía lo dejó en libertad. Quiero referirme a las declaraciones que ha hecho públicas sobre que él cumple la ley. Todo lo contrario, no está cumpliendo la ley. El juez Sarmiento no cumplió la ley en este caso", marcó en diálogo con Días distintos, de Radio Nihuil.