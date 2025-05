Embed - Alfredo Cornejo en Houston

Alfredo Cornejo y la política energética mendocina

El incremento en la producción fue ponderado como uno de los hitos en este momento para la política energética mendocina, y fue una de las puntas de lanza con las que el Ejecutivo encaró la reunión. Según el mandatario y su comitiva (fundamentalmente la ministra Jimena Latorre y el titular de Hidrocarburos, Lucas Erio) es valorable, sobre todo, porque se dio mientras Neuquén “absorbe” buena parte de las inversiones en petróleo no convencional por una Vaca Muerta que rompe récords periódicamente, y también mientras se dieron cambios fuertes en la industria por el desprendimiento que hizo YPF de áreas maduras.

En el salón 503 del NRG Center la convocatoria arrancó a las 10,20 hora local. Ahí el Gobierno señaló que los niveles de declinación anual llegaron a ser del 10% negativo en el período 2018/19 y que esa fue una de las marcas de la última década. Por eso es positivo que la curva de declinación se aplanara, apuntando a más del 1% de suba en su producción acumulada en 2024.

El gobernador explicó el programa de regalías cero

“La Argentina ha ralentizado sus inversiones en exploración. Esto se ha solapado por la gran rentabilidad y atractivo del no convencional (en Vaca Muerta, sobre todo), pero aún hay un gran potencial de desarrollo en el convencional. Esto requiere más inversión en ese sentido y Mendoza tiene inactivos 3.000 pozos. Aquellos que hayan arrojado, vía estudios, la factibilidad, son los que podrán licitarse con este programa de no pago de regalías por un tiempo”.

Con esos detalles, profundizó su propuesta hecha el domingo por la tarde frente a la Cámara de Comercio Argentino – Texana, y que Diario UNO anticipó desde el Petroleum Club de Houston. Básicamente, mientras los pozos no sean perforados todavía y las empresas ya estén haciendo inversiones, no habría pagos, de acuerdo con lo que promueven en el Barrio Cívico.

“La Provincia tiene una política de incentivos a la inversión y la pone en práctica con las herramientas que tiene un gobierno provincial. Hay condiciones nacionales, por supuesto, como las que se vienen dando y que son importantísimas, pero que no son el único elemento. Ahí entran las estrategias de la provincia: nosotros estamos buscando que sean ustedes los que desarrollen esa producción de nuestros recursos”, les dijo a los empresarios.

“No ponemos más presión fiscal que la que ya hay existente”, aportó Jimena Latorre a su turno. “Hemos armado un sistema las regalías variables en función el precio, que acompañan el esfuerzo. De nada sirve sumar presión fiscal en un mal momento, llevándonos a un juego de suma cero que igual haría caer nuestra recaudación.

Jimena Latorre, Alfredo Cornejo y Lucas Erio.jpg La ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre; el gobernador Alfredo Cornejo y Lucas Erio, director de Hidrocarburos.

Cornejo sobre Milei y el clima de negocios argentino

“Yo estoy optimista respecto a ese clima de negocios”, contestó el gobernador cuando le preguntaron cómo ve ese panorama tras la llegada de Milei al poder. “Sin dudas hay una orientación distinta de la economía en este período del presidente Milei. Pero el interrogante va más allá: el clima de negocios lo marca la macroeconomía, pero también depende, más en nuestro diseño constitucional, donde la propiedad de los recursos es de las provincias, de las administraciones provinciales”.

Más que a la macro, yo miraría a la sociedad argentina, porque su apoyo, su respaldo a esta nueva administración económica, es sustantivo. No es un hecho menor. Nadie puede garantizar que en el mediano plazo algo cambie: puede ocurrir pero yo no tengo dudas de que esta vez va en serio la orientación económica que se pretende desde el Ejecutivo Más que a la macro, yo miraría a la sociedad argentina, porque su apoyo, su respaldo a esta nueva administración económica, es sustantivo. No es un hecho menor. Nadie puede garantizar que en el mediano plazo algo cambie: puede ocurrir pero yo no tengo dudas de que esta vez va en serio la orientación económica que se pretende desde el Ejecutivo

Además, sumó otra pata al panorama económico: “Al clima de negocios también lo marca la administración de Justicia. Tenemos una reducción de 50% en juicios laborales desde 2017. Estamos haciendo transformaciones importantes en ese sentido, como la creación de oficinas de conciliación laborales, que ahora vamos por lo mismo en el fuero civil. En eso Mendoza saca una ventaja respecto a otras provincias”.