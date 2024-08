Alberto Fernández renunció a la presidencia del PJ tras la denuncia por golpes de Fabiola Yañez

"Ante diversas manifestaciones periodísticas y la denuncia relacionada a cuestiones de género que son de público conocimiento y para no manchar los honores que me merece el Partido Justicialista, tengo el deber político y moral de expresarme, aguardando que la situación se aclare", publicó Fernández en una carta que se conoció en las últimas horas y que replicó el diario Perfil entre otros.

"Convencido que nuestra organización partidaria no convalida el silencio y creyendo prudente no intervenir en ningún proceso judicial, siempre teniendo en alto el legado de Juan Domingo Perón y Eva Perón con mucho dolor he decidido renunciar a la presidencia del Partido Justicialista Nacional", sumó el ex jefe de Estado.