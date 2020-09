Alberto Fernández: "No me ofende que me llamen peronista"

"Ayer escuchaba a alguien decir 'el jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) dijo 19 veces macrista'. A mí no me ofende que me llamen peronista, llámenme toda la vida peronista porque es un orgullo", remarcó Alberto Fernández.

Durante el acto, el jefe de Estado expresó que éste es "el peor momento de la pandemia" de coronavirus, por lo que consideró necesario "unirse más que nunca".

"No todo es lo mismo. Algunos llegamos al Gobierno para hacer felices a la gente y creemos que este es un país que no tiene un país central y periferia. Que es una sola y que todos tienen los mismos derechos", enfatizó el mandatario nacional.

El acto tuvo lugar en el predio Procrear de San Antonio de Areco, donde Alberto Fernández entregó viviendas para familias de las provincias de Misiones, Mendoza, La Rioja, Santiago del Estero y Buenos Aires.

Al respecto, afirmó que no está "en paz" con su "conciencia" cuando "hay casas inconclusas y gente que necesita dónde vivir".

"Que el Estado vaya en auxilio de los que producen y los que trabajan no me avergüenza. A mí me avergüenza que el Estado le de vía libre a los pícaros para especular, para romper el trabajo, para destruir el crecimiento y ganar ellos solos", consideró Alberto Fernández.

El jefe de Estado, a la vez, señaló: "Pienso en los miles de argentinos que están sin una casa donde vivir. Estas casas son lugares vivibles, no son soluciones de emergencia. Es grato acercarse a los balcones y disfrutar de las casas estas".

A su turno, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, resaltó que "el Estado construyó estas viviendas con un crédito que se puede pagar".

"Venimos de una época en la que el crédito es lo contrario de lo que debe ser. Uno no está en contra ni de los bancos, ni de los préstamos, ni de los créditos, pero no pueden ser un instrumento de especulación financiera. Tienen que ser un engranaje de la producción y de la mejora de las condiciones de vida", indicó el mandatario bonaerense.

Y agregó: "Por cada vivienda se crean muchísimos puestos de trabajo. Alberto, te quiero agradecer, viniste a despertar a la provincia de Buenos Aires".

También estuvieron en San Antonio de Areco los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa; Interior, Eduardo de Pedro; Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta; y el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto.

Alberto Fernández se comunicó mediante videoconferencia con los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela; Mendoza, Rodolfo Suarez; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y Misiones, Oscar Herrera Ahuad.

A través de este plan del Gobierno nacional se entregaron 380 unidades habitacionales, y se prevé la adjudicación en los próximos meses de más de 1.500 viviendas de las 11 mil planificadas para las provincias de Salta, Santiago del Estero, Misiones, Córdoba, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En esta etapa, el Procrear funciona bajo una nueva modalidad de créditos basada en el programa Hog.Ar, cuyo Coeficiente de Variación Salarial (CVS) garantiza mayor previsibilidad en la actualización de las cuotas y en la protección de los ingresos de las familias adjudicatarias. En ese sentido, el 98 por ciento de quienes tenían un crédito Procrear en UVAs cambió a la modalidad ofrecida por el programa Hog.Ar.