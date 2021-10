Alberto Fernández sobre el FMI: "No nos vamos a arrodillar"

https://twitter.com/alferdez/status/1453358619999756293 Hace 11 años partía la persona que le dio al pueblo argentino una vida mejor y a mí, una amistad sin igual.



Su recuerdo nos guía y nos convoca.

Hoy y siempre, #TodosConNéstor.#NéstorVive pic.twitter.com/9UhXSoaS0h — Alberto Fernández (@alferdez) October 27, 2021

"Para todos nosotros Néstor es una guía, es la luz que todos seguimos porque tuvimos la suerte de ver a ese extraordinario presidente. Desde el cielo debes tener el mejor lugar", afirmó el jefe de Estado.

Sobre los pagos al FMI, aseguró: "No vamos a hacer un acuerdo que deje más postergados a los argentinos; si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar por pagar una deuda; voy a cerrar con el fondo el día que sepa que eso no condiciona el futuro de los argentinos"." Eso no lo veo en ningún diario. No vamos a hacer un acuerdo que postergue más a los argentinos que han quedado postergados", resaltó.

ALBERTO FERNANDEZ FMI NESTOR KIRCHNER3.jpg Militantes durante el acto en homenaje por los once años del fallecimiento de Néstor Kirchner.

Alberto Fernández trazó un paralelismo con la gestión de Néstor Kirchner y recordó que cuando el santacruceño llegó al poder "había pasado el Gobierno de la Alianza y había que poner de pie ese país que estaba socialmente lastimado".

Además, se refirió al gobierno de Mauricio Macri, y señaló que al igual que con la Alianza se cayó en "políticas neoliberales", y sostuvo: "Fue a pedir al FMI una ayuda que terminó siendo nuestra ruina. La Argentina que Néstor recibió es muy parecida a la que nosotros recibimos y si algo tenemos que suerte es la experiencia".

"Voy a pelear, voy a confrontar todo lo que sea necesario y voy a cerrar con el Fondo el día que sepa que eso no condiciona el futuro de todos los argentinos. Esto esto lo digo con la convicción que lo digo porque tuve un maestro extraordinario", enfatizó Fernández.

ALBERTO FERNANDEZ FMI NESTOR KIRCHNER.jpg Alberto Fernández encabezó este miércoles en el estadio de Deportivo Morón el acto homenaje por los once años del fallecimiento de Néstor Kirchner.

El Presidente habló de la inflación y afirmó: "Me preocupa más que a ustedes. No tiene otra explicación que la especulación". "Acá no es una problema de emisión monetaria, la base monetaria crece mucho menos que la inflación. ¿Saben cuál es? la concentración de la producción, la fijación de los precios por pocos operadores y frente a eso hay que plantarse, porque esto así no puede seguir, porque no es justo", remarcó.

Horas antes del inicio del encuentro en Morón, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, posteó el mismo video que se reprodujo durante el acto en el estadio y que muestra a Néstor Kirchner en distintas etapas de su vida política y permite escuchar algunos de sus discursos más significativos.