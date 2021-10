Cristina Kirchner compartió un video a 11 años de la muerte de Néstor

"No vinimos de paseo, vinimos a gobernar", dice el expresidente en otro pasaje del video compartido por la vicepresidenta. En otro de los mensajes, Néstor Kirchner pide: "No le compren más al que aumenta, porque si le compran y aumenta se van a creer que el pueblo argentino es cuestión de aumentar y listo. Demostrémosles: aumentan no le compramos, no le compramos nada".

"Negociar con dignidad, con firmeza, pero primero la Argentina, primero la Argentina, es hora que los argentinos pensemos fuertemente en todos nosotros", pide Néstor Kirchner en otro de sus discursos reflejados en el video compartido por Cristina Kirchner al homenajear a su esposo fallecido el 27 de octubre de 2010.

Florencia-Kirchner-recuerdo-de-su-padre-Nestor2.jpg

Más temprano, su hija Florencia subió a su Instagram una emotiva foto de cuando ella era pequeña junto a su padre.

El Presidente también le dedicó un posteo a Néstor, a quien recordó como su amigo. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, expresó que lo extrañaba, y otros funcionarios se sumaron al recuerdo del expresidente, como el jefe de Gabiente, Juan Manzur. Todos con el hashtag NéstorVive.

https://twitter.com/alferdez/status/1453358619999756293 Hace 11 años partía la persona que le dio al pueblo argentino una vida mejor y a mí, una amistad sin igual.



Su recuerdo nos guía y nos convoca.

Hoy y siempre, #TodosConNéstor.#NéstorVive pic.twitter.com/9UhXSoaS0h — Alberto Fernández (@alferdez) October 27, 2021